В России появился семиместный кроссовер за 1,2 млн рублей

Российское представительство Dongfeng объявило о старте продаж семиместного кроссовера DFM 580. Пока автомобиль доступен в единственной комплектации Comfort MT по цене 1 190 000 рублей.

Машина оснащается 132-сильным атмосферным бензиновым мотором SFG18 объемом 1,8 литра в сочетании с 5-ступенчатой механической коробкой передач. Отмечается, что расход топлива в смешанном цикле не превысит 8,1 литра. В будущем альтернативу этой версии составит кроссовер с полуторалитровым турбомотором SFG15T на 146 л.с. и вариатором Punch Powerglide. Как рассказали "РГ" в российском представительстве DFM, этот автомобиль поступит в продажу уже в 2020 году.

DFM 580 на 10 мм короче, чем известный россиянам кроссовер DFM AX7, - 4 680 мм. Но колесная база у него значительно больше - 2 780 мм, что и позволило разместить на галерке третий ряд сидений. При этом вместительная и комфортабельная машина не лишена внедорожных характеристик. У нее 200-миллиметровый дорожный просвет и солидные углы въезда и съезда - 19,3 и 24,6 соответственно.

В списке оснащения новинки, среди привычных опций, есть встроенный видеорегистратор. Диагональ сенсорного монитора мультимедийной системы составляет 8 дюймов. На него выводится изображение с камеры заднего вида. В крыше имеется люк с электроприводом. Компания обещает 7 цветов окраски кузова "металлик". Задние пассажиры имеют собственные дефлекторы обдува и могут регулировать температуру поступающего воздуха.

Отметим, что DFM580 станет одним из самых доступных 7-местных автомобилей на рынке. Дешевле только универсал Lada Largus и кроссовер Lifan Myway. Первый в версии Cross предлагается за 780 900 рублей, однако уступает в проходимости, второй - минимум за 899 900, но в нем третий ряд исключительно "детский".