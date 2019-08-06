Два противолодочных Ту-142 слетали к берегам США и Канады

Новости

В Петербурге из горящего кондитерского цеха вывели 40 человек 18:35
Звезда сериала "Кухня" Джан Бадмаев задержан за вооруженное нападение 18:35
Сделанные из стали "Титаника" часы проданы с молотка за $8,7 тыс 18:32
Москву накроют ливни и ураганный ветер 18:17
Богатейшие люди мира потеряли почти 120 млрд долларов за день 18:15
Кандидат в Мосгордуму Екатерина Игнатова отзывает свою жалобу в ЦИК 18:09
В Госдуму пригласят дипломатов из вмешивающихся в выборы РФ стран 18:03
Заявления на участие в онлайн-выборах в Мосгордуму проверят дважды 18:01
Инфраструктура США "уничтожила" 9,7 млн гектаров диких мест за 16 лет 18:00
Три месяца падения: российский авторынок снова просел 18:00
В Калининграде изъяли десятки тысяч литров поддельного алкоголя 17:58
ЦБ разъяснил, могут ли начисляться неустойки во время ипотечных каникул 17:55
Парламент Индии лишил Джамму и Кашмир особого статуса 17:52
Умерла лауреат Нобелевской премии по литературе Тони Моррисон 17:50
В Ачинске сняли режим ЧС, введенный из-за взрывов на складе 17:45
Минздрав Оренбуржья прокомментировал скандал с врачом без шпателя 17:43
Собянин: Столичный бюджет поддержит частные детсады и школы 17:39
На Вологодчине иностранца осудили за финансирование терроризма 17:36
Ушла из жизни фэшн-директор ЦУМа Алла Вербер 17:31
Центробанки мира в этом году закупили рекордное количество золота 17:22
Peugeot и Top Gear показали, что кроссовер 3008 - тот еще внедорожник 17:19
В заброшенном парке в Ленобласти обнаружили "Храм Солнца" 17:18
В новосибирском Академгородке в мусорке нашли расчлененного кота 17:17
Новый кроссовер Mimco Alif приедет из Малайзии 17:01
В Ростове ставропольцу вынесли приговор за подготовку теракта 17:00
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какие курьезные правила существуют в разных странах мира
Какие курьезные правила существуют в разных странах мира
Что будет с ценами на продукты в августе
Что будет с ценами на продукты в августе
Как застраховать жилье от стихийных бедствий
Как застраховать жилье от стихийных бедствий
06.08.2019 18:07
Рубрика: Власть

Два противолодочных Ту-142 слетали к берегам США и Канады

Текст: Юрий Гаврилов
Пара дальних противолодочных самолета Ту-142 выполнила многочасовой рейд над нейтральными водами Тихого океана вдоль северного побережья Алеутских островов и западной окраины Аляски и Канады.
Фото: Алексей Даничев / РИА Новости Фото: Алексей Даничев / РИА Новости
Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

В пресс-службе Тихоокеанского флота (ТОФ) корреспонденту "РГ" рассказали, что на отдельных участках маршрута "туполевых" сопровождали стартовавшие с Камчатского аэродрома Елизово два высотных истребителя-перехватчика МиГ-31БМ морской авиации Тихоокеанского флота. Их пилоты встретили противолодочников, осуществили визуальный и радиоконтакт с экипажами и сопроводили их в зоне ответственности флота. "В ходе выполнения тринадцатичасового беспосадочного полета воздушные танкеры Ил-78 Дальней авиации ВКС России осуществили дозаправку противолодочных самолетов топливом", - добавили в пресс-службе.

Фото: Александр Демьянчук/ТАСС
Боевая авиация украсила небо над Петербургом триколором

В ТОФ подчеркнули, что рейд Ту-142 проводился в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

К патрулированию в небе отдаленных регионов мира командование ВКС обычно привлекает стратегические ракетоносцы Ту-160 и Ту-95МС. Их экипажи достаточно часто летают над нейтральными водами Арктики и Северной Атлантики. Такие задачи российские авиаторы называют походами "за угол". Они также контролируют обстановку над Черным, Каспийским морями и над Тихим океаном.

Судя по всему, противолодочные Ту-142 тоже нередко появляются у чужих берегов. Однако прежде выполнение подобных задач генералы, как правило, не афишировали. В СМИ эти самолеты обычно упоминались в связи с проводимыми на флотах крупными военно-морскими учениями, где в том числе отрабатывался поиск "вражеских" подлодок и кораблей.

Впрочем, на этой неделе стали известны и другие миссии сто сорок вторых. Так, в 5 августа Минобороны сообщило, что пара Ту-142 Тихоокеанского флота провела разведку и аэрофотосъемку пожароопасных районов в Хабаровском крае, на севере Якутии и в Забайкальском крае. Учитывая сложный рельеф местности и сильное задымление, самолеты шли на высотах 2,5-3 тысяч метров, их экипажи обследовали более 300 квадратных километров территории и выявили несколько крупных возгораний. Полученные сведения летчики затем передали в оперативный штаб авиагруппировки Минобороны в Красноярске.

Власть Безопасность Армия Правительство Минобороны
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Один человек погиб в результате взрывов на военном складе под Ачинском
В России ужесточили ответственность за непропуск скорой помощи
В Совфеде объяснили высказывание генсека НАТО о Крыме
Роухани разъяснил последствия войны с Ираном
Центробанки мира в этом году закупили рекордное количество золота