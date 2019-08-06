Госдума может расследовать попытки вмешательства в выборы в РФ

Лидер фракции заявил, что обращается к председателю Госдумы Вячеславу Володину с инициативой созвать внеочередное заседание Совета ГД для рассмотрения этого вопроса.
Рабочая группа, по его мнению, должна заняться изучением всех существующих материалов о возможных попытках или уже осуществленных действиях по вмешательству в избирательную кампанию в РФ. "Иными словами, вмешательства в наши внутренние дела", - уточнил Миронов.
Он сослался на информацию МВД, согласно которой у "участников и организаторов несанкционированного митинга в Москве 3 августа были, скажем так, каналы поддержки и организации со стороны тех или иных иностранных государств". Миронов отметил, что у него нет оснований не доверять этой информации.
- Россия - суверенная страна, мы сами разберемся, что у нас здесь происходит, - подчеркнул парламентарий, - никому не позволим вмешиваться в наши внутренние дела. Выборы в Российской Федерации - это внутреннее дело нашей страны.
Он добавил, что нельзя "следить и спокойно наблюдать за тем, как кто-то пытается манипулировать нашими действиями, либо бездействиями, либо нашими ожиданиями, либо нашими намерениями по решению, за кого голосовать в единый день голосования".
В рабочую группу, по мнению Миронова, должны войти представители всех думских фракций.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что внешнеполитическое ведомство РФ доведет до руководств США и Германии данные о том, как их дипломатические сотрудники и СМИ вмешиваются во внутренние дела России при информировании о несогласованных митингах в Москве.