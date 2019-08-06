Госдума может расследовать попытки вмешательства в выборы в РФ

В Госдуме может быть создана рабочая группа для изучения материалов по вмешательству других стран во внутренние дела РФ. Создать ее предложил лидер партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов.

Лидер фракции заявил, что обращается к председателю Госдумы Вячеславу Володину с инициативой созвать внеочередное заседание Совета ГД для рассмотрения этого вопроса.

Рабочая группа, по его мнению, должна заняться изучением всех существующих материалов о возможных попытках или уже осуществленных действиях по вмешательству в избирательную кампанию в РФ. "Иными словами, вмешательства в наши внутренние дела", - уточнил Миронов.

Он сослался на информацию МВД, согласно которой у "участников и организаторов несанкционированного митинга в Москве 3 августа были, скажем так, каналы поддержки и организации со стороны тех или иных иностранных государств". Миронов отметил, что у него нет оснований не доверять этой информации.

- Россия - суверенная страна, мы сами разберемся, что у нас здесь происходит, - подчеркнул парламентарий, - никому не позволим вмешиваться в наши внутренние дела. Выборы в Российской Федерации - это внутреннее дело нашей страны.

Он добавил, что нельзя "следить и спокойно наблюдать за тем, как кто-то пытается манипулировать нашими действиями, либо бездействиями, либо нашими ожиданиями, либо нашими намерениями по решению, за кого голосовать в единый день голосования".

В рабочую группу, по мнению Миронова, должны войти представители всех думских фракций.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что внешнеполитическое ведомство РФ доведет до руководств США и Германии данные о том, как их дипломатические сотрудники и СМИ вмешиваются во внутренние дела России при информировании о несогласованных митингах в Москве.