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Рубрика: Власть

МИД РФ обратится к США и Германии из-за вмешательства во внутренние дела

Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС
Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Министерство иностранных дел РФ направит официальные обращения к властям США и Германии и доведет до их сведения факты вмешательства дипломатов и СМИ этих стран во внутренние дела России при информировании о несогласованных митингах в Москве.

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
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Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире телеканала "Россия-1". По ее словам, посольство США "активнейшим образом было вовлечено во всю эту деятельность". В частности американская дипмиссия опубликовала в соцсетях подробный маршрут субботнего митинга, расписав его поминутно. При этом призыв избегать шествия содержался лишь в самом конце.

"Но, как мы понимаем, 90% информации как раз призывало людей подключиться к этому мероприятию", - заявила Захарова, отметив и активную деятельность пресс-секретаря американского посольства, которая публично прокомментировала итоги незаконного митинга.

Упомянула официальный представитель МИД и телеканал Deutsche Welle, призывавший на русском языке выходить на акцию протеста, пишет ТАСС. Захарова подчеркнула, что речь идет о канале, который имеет государственное финансирование.

Напомним, несогласованная акция оппозиции состоялась в Москве третьего августа.

Власть Работа власти Внешняя политика Правительство МИД
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