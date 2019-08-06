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Рубрика: В мире

Южная Корея сообщила об очередном запуске КНДР неопознанных ракет

Фото: P Photo/Ahn Young-joon Фото: P Photo/Ahn Young-joon
Фото: P Photo/Ahn Young-joon

Во вторник утром КНДР осуществила запуск двух неопознанных снарядов с восточного побережья провинции Южная Хванхэ. Информацию об этом распространил Объединенный комитет начальников штабов Республики Корея.

Фото: Alex Brandon/ AP
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"Мы следим за ситуацией на случай дополнительных запусков и поддерживаем боеготовность", - цитирует агентство Yonhap заявление комитета.

В министерстве обороны Японии отметили, что северокорейские ракеты не достигли территориальных вод страны или исключительной экономической зоны в водах Японского моря. Подчеркивается, что никакой прямой угрозы для национальной безопасности Японии не отмечено, пишет ТАСС.

По данным Сеула, это уже четвертый за две недели запуск северокорейских снарядов. Предыдущий состоялся второго августа. КНДР заявила, что провела в этот день испытания новой реактивной системы залпового огня для крупнокалиберных управляемых ракет, опровергнув предположение США и Южной Кореи о том, что были испытаны баллистические ракеты малой дальности.

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