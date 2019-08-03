КНДР: Второго августа состоялись испытания новой РСЗО

Северная Корея провела второго августа испытания новой реактивной системы залпового огня (РСЗО) для крупнокалиберных управляемых ракет. Об этом в субботу сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК), опровергнув предположение США и Южной Кореи о том, что КНДР испытала баллистические ракеты малой дальности.

По данным ЦТАК, лидер КНДР Ким Чен Ын лично руководил испытаниями новой РСЗО и остался доволен. В результате были подтверждены возможности контроля над высотой полета ракет, изменением их траектории, проверены точность попадания в цель и сила взрыва боеголовки, пишет РИА Новости.

Напомним, в ночь на второе августа КНДР произвела пуски двух реактивных снарядов неустановленного типа в провинции Хамген-Намдо. Южнокорейские и американские эксперты полагают, что северокорейцы осуществили пуск баллистических ракет малого радиуса действия, аналогичный испытаниям, состоявшимся 31 июля. Тогда ракеты упали в водах Японского моря, преодолев 250 километров.

За неделю это уже третьи пуски ракет со стороны КНДР. Не исключено, что Пхеньян таким образом реагирует на запланированные в этом месяце военные учения с участием США и Южной Кореи.