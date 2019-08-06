Кабмин подготовит программу ремонта региональных и муниципальных мостов

Правительство совместно с субъектами Федерации подготовит программу реконструкции и ремонта региональных и муниципальных мостов, сообщил премьер-министр Дмитрий Медведев. Он попросил не затягивать с этим и в приоритетном порядке обратить внимание на те объекты, которые пострадали в результате стихийных бедствий.

Глава кабинета министров провел во вторник заседание президиума совета по стратегическому развитию и национальным проектам, чтобы обсудить работу над транспортной частью Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры, а также ход реализации нацпроекта, посвященного безопасным и качественным автомобильным дорогам.

За первые полгода работы над национальным проектом в регионах определили участки дорог, которые необходимо привести в нормативное состояние. По целому ряду регионов развернута достаточно активная работа, отметил Медведев, высказав мнение, что наиболее успешными практиками должны воспользоваться все регионы, в особенности те, где темпы работ отстают. А такие есть.

На заседании президиума совета в начале июля, когда оценивали ход нацпроектов на местах, был отмечен низкий уровень заключения контрактов на выполнение дорожных работ. В Республике Крым, например, это всего лишь 5,41 процента. Во многих регионах зафиксирован нулевой процент выполнения объемов работ по укладке верхних слоев дорожного покрытия. Тогда Дмитрий Медведев рекомендовал губернаторам в кратчайшие сроки завершить заключение контрактов по объектам.

"К настоящему времени в большинстве субъектов должна завершиться работа по заключению контрактов на ремонт и строительство дорог", - сказал председатель правительства и попросил министра транспорта доложить, как обстоят дела в регионах и какие проблемы остаются. Задержки есть и на федеральном уровне, согласен премьер.

Отдельно Медведев выделил значение работы по реконструкции и ремонту региональных и муниципальных мостов. Правительству вместе с субъектами Федераций, которые предоставят сведения о состоянии сооружений, предстоит разработать отдельную программу. "Прошу эту работу не затягивать, тем более что в целом ряде регионов мосты оказались разрушенными в результате стихийных бедствий, и на это нужно обратить внимание в первую очередь", - указал глава кабинета министров.

Говоря о Комплексном плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры, премьер-министр напомнил, что к 2024 году все центры экономического роста в стране должны быть связаны скоростными транспортными коммуникациями, чтобы люди, товары и услуги могли беспрепятственно перемещаться между регионами, усиливая тем самым связанность экономического пространства, самих территорий, а соответственно, и экономическую эффективность всего того, что делается.

Все задачи плана разнесены по девяти федеральным проектам. "Мероприятия транспортной части требуют весьма внушительного финансирования - около 7 триллионов рублей, - подчеркнул Медведев. - 3 триллиона приходится на федеральный бюджет, остальное - это внебюджетные средства и некоторая часть региональных средств".