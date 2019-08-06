Lada может не спешить с выпуском Xray Sport

Вслед за Renault Logan и Sandero 2020 модельного года французы представили обновлённый Sandero RS - "заряженную" версию бюджетного хэтчбека.

Спортверсия, как и обычные, обзавелась новыми светодиодными задними фонарями в стилистике старших моделей Renault. У автомобиля появились новые 17-дюймовые колёсные диски чёрного цвета, наклейки "Renault Sport" на задних дверях и красные тормозные суппорты, доставшиеся автомобилю от лимитированной версии Racing Spirit. От последней "подогретый" хэтч также получил декорированный красными вставками салон, отделку подлокотников передних дверей "под карбон", чёрную отделку крыши.

Renault Sandero RS в мощности не прибавил: установленный под капотом двухлитровый "атмосферник" на бензине выдаёт 145 л.с., а на распространённом в Бразилии этаноле - все 150 л.с. Коробка передач - безальтернативная 6-ступенчатая "механика". Разгон до "сотни" занимает 8.4 и 8.0 секунды соответственно.

Подвеска Sandero RS, напомним, перекалибрована под спортивную езду, дисковые тормоза установлены по кругу, в стандартной комплектации есть система выбора движения RS Drive, позволяющая менять отклик на газ, холостые обороты, звук работы двигателя, алгоритмы работы ассистентов безопасности (доступно полное отключение ESP).

Цена на обновлённый Renault Sandero RS составляет 69 690 бразильских реалов (примерно 1 167 000 рублей). Продаваться новинка будет по-прежнему исключительно в южноамериканском регионе.

В России Renault Sandero можно купить начиная от 577 000 рублей. Для хэтчбека предложены бензиновые моторы мощностью 82, 102 и 113 л.с. (102-сильный комплектуется "автоматом", остальные - механической коробкой передач). Список силовых агрегатов для кросс-версии модели - Sandero Stepway - аналогичный, прайс стартует от 738 990 рублей.

Фото: Пресс-служба Renault.