В Минобороны Японии назвали угрозой ракетные пуски КНДР

Ракетные запуски, которые в последние недели осуществляет Северная Корея, являются серьезной угрозой для безопасности Японии. Об этом во вторник заявил министр обороны Японии Такэси Ивая, комментируя очередные северокорейские испытания.

"Это серьезная угроза и серьезный вызов для нашей страны", - цитирует министра агентство Kyodo. Ивая также отметил, что есть информация, которая позволяет утверждать, что КНДР провела очередное испытание баллистических ракет малой дальности, пишет ТАСС.

Напомним, по данным Объединенного комитета начальников штабов Республики Корея, утром шестого августа КНДР провела очередной запуск двух неопознанных ракет с восточного побережья провинции Южная Хванхэ в сторону Японского моря. Это уже четвертый за две недели запуск северокорейских снарядов.