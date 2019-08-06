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Рубрика: В мире

В Минобороны Японии назвали угрозой ракетные пуски КНДР

Министр обороны Японии Такэси Ивая. Фото: AP Photo/Koji Sasahara Министр обороны Японии Такэси Ивая. Фото: AP Photo/Koji Sasahara
Министр обороны Японии Такэси Ивая. Фото: AP Photo/Koji Sasahara

Ракетные запуски, которые в последние недели осуществляет Северная Корея, являются серьезной угрозой для безопасности Японии. Об этом во вторник заявил министр обороны Японии Такэси Ивая, комментируя очередные северокорейские испытания.

Фото: AP Photo/Susan Walsh
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"Это серьезная угроза и серьезный вызов для нашей страны", - цитирует министра агентство Kyodo. Ивая также отметил, что есть информация, которая позволяет утверждать, что КНДР провела очередное испытание баллистических ракет малой дальности, пишет ТАСС.

Напомним, по данным Объединенного комитета начальников штабов Республики Корея, утром шестого августа КНДР провела очередной запуск двух неопознанных ракет с восточного побережья провинции Южная Хванхэ в сторону Японского моря. Это уже четвертый за две недели запуск северокорейских снарядов.

В мире Восточная Азия Япония В мире Восточная Азия Северная Корея
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