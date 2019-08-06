Новый кроссовер Mimco Alif приедет из Малайзии

Похоже, иметь национального автопроизводителя становится модным. Не так давно во Вьетнаме началось производство седанов и кроссоверов VinFast, теперь новости пришли из Малайзии, где правительство объявило о начале работ по созданию отечественного автомобиля.

Основной претендент на разработку национального автомобиля - Alam Perkasa Consortium (APC), которая намерена создать компанию Malaysian International Motor Company (Mimco). Mimco "козыряет" тем, что имеет выходы на поставщиков композитных материалов мирового уровня и сотрудничает со студией GFG Style, основанной Джорджетто Джуджаро и его сыном.

По сведениям Paultan.org, первым должен появиться кроссовер под названием Alif. Эскизы уже есть, и в них чётко прослеживается рука студии GFG Style, которая рисовала VinFast. Alif - электрический кроссовер, на что недвусмысленно намекает стилизованная буква M с голубой подсветкой. Предполагается, что новинка сможет преодолевать порядка 450 км на одной зарядке и разгоняться до 230 км/ч.

Председатель APC Мохамад Мансор Нга ранее заявлял, что предприятие, на котором могут наладить производство электрического SUV, готово к работе и не требует вливаний, и у компании есть права на использование модульной платформы AMP (Advanced Modular Platform), которая позволяет проектировать автомобили разных классов. Также топ-менеджер пообещал, что если APC будет выбрана правительством Малайзии в качестве победителя тендера, то в течение 6 месяцев Mimco создаст рабочий прототип кроссовера, и в марте 2020 года на автосалоне в Женеве модель будет продемонстрирована широкой публике.

По прогнозам APC, ежегодный объём продаж может составить 60 000 экземпляров Mimco Alif. В продаже при благополучном раскладе национальный кроссовер появится в 2022 году, а на международные рынки Alif выведут в 2023-м, после завершения климатических испытаний. К 2025 году APC надеется увеличить мощность почти втрое и представить ещё одну модель - городской автомобиль.

Примечательно, что Мохамад Мансор Нга подчёркивает тот факт, что производство всей компонентной базы - за исключением аккумуляторных батарей - будет налажено на территории страны.

Отметим, что на тендер по созданию первого национального автомобиля Малайзии претендует ещё одна компания - Elenvi Otomotif, о стратегии которой ничего неизвестно. Вероятно, борьбу за право войти в историю выиграет Alam Perkasa Consortium (APC) с её огромными амбициями.