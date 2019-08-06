Пособия на детей будут выплачивать в течение трех лет

С 1 января 2020 года значительно увеличится число российских семей, которые смогут получать ежемесячные выплаты на первого и второго ребенка. Речь идет о семьях с невысокими доходами.

Средний размер ежемесячных выплат на ребенка от 1,5 до 3 лет будет 10-11 тысяч рублей, а не 50 рублей, как сейчас. Прибавку почувствуют 70 процентов семей, где родился ребенок. Фото: iStock

"Российская газета" публикует закон об ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей, который расширяет круг получателей пособий.

Он изменит критерии нуждаемости. Если сейчас право на выплаты было только у семей, в которых размер ежемесячного среднедушевого дохода не превышал 1,5-кратную величину прожиточного минимума (ПМ) в регионе, то совсем скоро этим правом смогут воспользоваться семьи с доходом ниже двукратной величины ПМ.

Также вводятся ежемесячные выплаты на ребенка в возрасте от 1,5 до 3 лет, эквивалентные размеру регионального детского прожиточного минимума, а не 50 рублям, как сейчас. Изменения коснутся 70 процентов семей, где родился первый или второй ребенок. Средний размер ежемесячной выплаты на ребенка по стране составит 10-11 тысяч рублей.

Как напоминает проректор Академии труда и соцотношений Александр Сафонов, сегодня мамы, официально ушедшие в декретный отпуск, получают выплаты до момента, когда ребенку исполнится 1,5 года, от своих работодателей. За счет средств соцстраха выплаты получают безработные. Обязать работодателей платить мамочкам до трехлетнего возраста ребенка, значит усилить нагрузку на бизнес, особенно малый. Он опять начнет переводить зарплаты "в тень", и женщинам придется рассчитывать только на соцвыплаты, а они невысоки.

Вводятся ежемесячные выплаты на ребенка в возрасте от 1,5 до 3 лет, эквивалентные размеру регионального детского прожиточного минимума

"Меры по увеличению пособий предпринимаются в рамках нацпроекта "Демография", нацеленного на повышение рождаемости в нашей стране и доведения ее до уровня, обеспечивающего рост населения без учета миграции, - напоминает директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве России Алексей Зубец. - Мера, безусловно, правильная, так как все исследования показывают, что при рождении детей материальный фактор является одним из основных. Он не играет большой роли при рождении первого ребенка, но при рождении второго и последующего его значимость растет. Увеличение пособия на детей до трех лет до прожиточного минимума, с одной стороны, является мерой по стимулированию рождаемости. С другой стороны, это мера по борьбе с бедностью. Исследования показывают, что малообеспеченные семьи с детьми являются одним из наиболее значимых сегментов российской бедности".

Но, как отмечает эксперт, необходимо точно определить, является ли семья реально нуждающейся, нет ли у нее скрытых серых доходов. Это потребует серьезных усилий от соцслужб, которые вынуждены будут устанавливать реальное благополучие домохозяйств. Кроме того, дети нуждаются в поддержке не только до трех лет, но и до достижения совершеннолетия. Многодетная мать, имеющая нескольких детей, гарантированно выпадает из процесса производства, так как вынуждена уделять основное внимание воспитанию детей. "Таким образом, детские пособия необходимо выплачивать в многодетных семьях не только до трех лет, но и до достижения детьми трудоспособного возраста", - считает эксперт.