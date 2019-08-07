Федеральный закон от 2 августа 2019 г. N 305-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей""

Принят Государственной Думой 24 июля 2019 года

Одобрен Советом Федерации 26 июля 2019 года

Статья 1

Внести в Федеральный закон от 28 декабря 2017 года N 418-ФЗ "О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, N 1, ст. 2; 2019, N 18, ст. 2216) следующие изменения:

1) в части 2 статьи 1 слова "1,5-кратную величину" заменить словами "2-кратную величину";

2) в статье 2:

а) в части 1 слова "полутора лет" заменить словами "трех лет";

б) в части 3 слова "один год" заменить словами "до достижения ребенком возраста одного года", слова "новое заявление о назначении указанной выплаты на срок до достижения ребенком возраста полутора лет, а также" заменить словами "новое заявление о назначении указанной выплаты сначала на срок до достижения ребенком возраста двух лет, а затем на срок до достижения им возраста трех лет и";

3) в пункте 1 части 1 статьи 6 слова "полутора лет" заменить словами "трех лет".

Статья 2

Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2020 года.

Президент Российской Федерации В. Путин