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06.08.2019 21:26
Рубрика: Происшествия

Пришедшие с ребенком на акцию супруги проходят по делу как свидетели

Супруги Дмитрий и Ольга Проказовы, пришедшие с годовалым сыном на несанкционированный митинг в Москве, проходят как свидетели по уголовному делу о массовых беспорядках.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы Москвы, их сейчас допрашивают следователи. По словам адвоката пары Максима Пашкова, они не являются фигурантами уголовных дел.

Фото: Александр Корольков/РГ
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27 июля семья приняла участие в провокации в центре Москвы. Дмитрий передал своего малолетнего сына Сергею Фомину, заводившему толпу на участие в массовых беспорядках. Используя ребенка в качестве живого щита, мужчина беспрепятственно прошел через оцепление и покинул место проведения акции.

Фомин, личность которого была установлена 5 августа, является родственником Проказовых. Он стал десятым фигурантом дела о массовых беспорядках.

Прокуратура Москвы направила в Перовский суд столицы иск о лишении супругов Проказовых родительских прав. Как считают в ведомстве, они подвергли риску здоровье и жизнь мальчика и нанесли ему моральный и физический вред.

Происшествия Правосудие Следствие Митинги и шествия
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