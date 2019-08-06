Пришедшие с ребенком на акцию супруги проходят по делу как свидетели

Супруги Дмитрий и Ольга Проказовы, пришедшие с годовалым сыном на несанкционированный митинг в Москве, проходят как свидетели по уголовному делу о массовых беспорядках.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы Москвы, их сейчас допрашивают следователи. По словам адвоката пары Максима Пашкова, они не являются фигурантами уголовных дел.

27 июля семья приняла участие в провокации в центре Москвы. Дмитрий передал своего малолетнего сына Сергею Фомину, заводившему толпу на участие в массовых беспорядках. Используя ребенка в качестве живого щита, мужчина беспрепятственно прошел через оцепление и покинул место проведения акции.

Фомин, личность которого была установлена 5 августа, является родственником Проказовых. Он стал десятым фигурантом дела о массовых беспорядках.

Прокуратура Москвы направила в Перовский суд столицы иск о лишении супругов Проказовых родительских прав. Как считают в ведомстве, они подвергли риску здоровье и жизнь мальчика и нанесли ему моральный и физический вред.