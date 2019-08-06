Признают ли Федеральный перечень учебников незаконным

Якобы Министерство юстиции считает приказ Министерства просвещения от 28 декабря 2018 года об этом перечне не вступившим в силу. В Сети приводятся высказывания руководства одного из издательств учебной литературы, которое с конца прошлого года пытается оспорить законность приказа: "…приказ о принятии нового перечня не действует, и мы намерены добиваться…возврата к прежнему перечню, всеми законными способами".

Напомним, федеральный перечень учебников - список рекомендованной Минпросвещения литературы, которую школы имеют право закупать для работы в классах на бюджетные деньги. Ежегодно утверждается обновленный список. Книги, подавшие заявки на вхождение в перечень проходят серьезную экспертизу. Часть из них отсеивается - эксперты находят ошибки несоответствия, нарушения норм.

Что же не так с документом? Не названный представитель Минюста сообщает, что этот приказ до сих пор не поступил в Минюст, не зарегистрирован. Но значит ли это, что он - вне закона?

- Деятельность Минпросвещения в рамках работы над федеральным перечнем учебников направлена на повышение качества учебной литературы для школьников, - сказали "РГ" в пресс-службе Министерства просвещения. - Мы опираемся на позиции экспертного сообщества, научно-методического совета по учебникам. Это не всегда однозначно воспринимается отдельными игроками рынка учебников, которые стараются рассматривать данный вопрос исключительно в контексте коммерческой составляющей. Для нас же главное, чтобы в перечень не попали учебники, содержащих ошибки и существенные неточности, а также устаревшие предметные данные.

В Минпросвещения уточнили: сейчас разработан новый порядок формирования федерального перечня, в котором учтены поступившие в адрес ведомства замечания и который основан на принципе открытости экспертизы. Приказ, определяющий этот новый порядок, дорабатывается вместе с Минюстом и в ближайшее время отправится на регистрацию.

- Эта рабочая процедура направлена исключительно на повышение качества документов, - подчеркнули в пресс-службе Минпросвещения.

Что же касается приказа №345 от 28 декабря 2018 года, о котором столько споров, то он, как и предыдущий приказ от 2014 года, действительно не направлялся в Министерство юстиции. Потому что и не должен был. В силу разъяснений, данных Минюстом в 2014 году, подобные приказы регистрации не подлежат.

- Мы ведем консультации с коллегами из Министерства юстиции, чтобы разъяснить ситуацию, оставаясь исключительно в правовом поле, - заверили в Минпросвещения.