Продлены аресты по делу о разбойном нападении с участием сотрудников ФСБ

Восьмерым фигурантам уголовного дела о разбойном нападении с участием сотрудников ФСБ продлены сроки меры пресечения - арест и домашний арест - еще на три месяца, сообщает ТАСС по итогам решения Московского гарнизонного военного суда.

Таким образом, в СИЗО останутся сотрудник управления "К" старший лейтенант Артур Власов и боец спецподразделения "Альфа" капитан Роман Оболенский. Накануне суд продлил срок содержания под стражей другим фигурантам дела - сотруднику столичного УФНС Дмитрию Чиквину, сотруднику спецподразделения "Альфа" Владимиру Урусову и бывшему сотруднику прокуратуры Константину Жарову, который, по данным следствия, является одним из предполагаемых организаторов разбойного нападения. Под домашним арестом также останутся сотрудник спецподразделения "Вымпел" Дмитрий Капышкин и старший инструктор спецподразделения "Альфа" Хетаг Маргиев.

Напомним, что 2 июля в ФСБ России сообщили о задержании группы сотрудников ФСБ, причастных к хищению денежных средств, принадлежащих частному предпринимателю. Было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 162 УК РФ - за разбой, совершенный организованной группой в особо крупном размере. По данным полиции, они напали на предпринимателя, похитив у него не менее 136 млн рублей.