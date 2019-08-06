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06.08.2019 10:42
Рубрика: В мире

Прокуратура ДНР предварительно назвала гибель Андрея Стенина убийством

Текст: Игорь Дунаевский
Гибель фотокорреспондента РИА Новости Андрея Стенина в Донбассе в 2014 году была умышленным убийством. Такой предварительный вывод огласил во вторник представитель генпрокуратуры Донецкой народной республики (ДНР) Владислав Седнев.
Фото: Эльмира Аширова/ РГ
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По его словам, "пока дело не завершено", поэтому окончательной квалификации нет, она "будет в обвинительном заключении". При этом Седнев не стал исключать, что следователи могут квалифицировать это дело как "теракт или нарушение правил и обычаев ведения войны", пояснив: "Следствие покажет".

Кроме того, как он рассказал РИА Новости, определен предварительный круг подозреваемых по делу, имена которых пока не раскрываются.

Андрей Стенин погиб в районе города Снежное в Донбассе ровно пять лет назад - 6 августа 2014 года. Машина, в которой он ехал по заданию редакции, попала под огонь украинских военных. Затем силовики расстреляли журналиста и сожгли его тело вместе с автомобилем. Президент РФ Владимир Путин наградил Стенина орденом Мужества посмертно.

В мире экс-СССР Украина Российские журналисты на Украине Обстановка на востоке Украины Отношения России и Украины
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