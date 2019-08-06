Прокуратура ДНР предварительно назвала гибель Андрея Стенина убийством

Гибель фотокорреспондента РИА Новости Андрея Стенина в Донбассе в 2014 году была умышленным убийством. Такой предварительный вывод огласил во вторник представитель генпрокуратуры Донецкой народной республики (ДНР) Владислав Седнев.

По его словам, "пока дело не завершено", поэтому окончательной квалификации нет, она "будет в обвинительном заключении". При этом Седнев не стал исключать, что следователи могут квалифицировать это дело как "теракт или нарушение правил и обычаев ведения войны", пояснив: "Следствие покажет".

Кроме того, как он рассказал РИА Новости, определен предварительный круг подозреваемых по делу, имена которых пока не раскрываются.

Андрей Стенин погиб в районе города Снежное в Донбассе ровно пять лет назад - 6 августа 2014 года. Машина, в которой он ехал по заданию редакции, попала под огонь украинских военных. Затем силовики расстреляли журналиста и сожгли его тело вместе с автомобилем. Президент РФ Владимир Путин наградил Стенина орденом Мужества посмертно.