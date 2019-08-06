Прокуратура ДНР предварительно назвала гибель Андрея Стенина убийством

По его словам, "пока дело не завершено", поэтому окончательной квалификации нет, она "будет в обвинительном заключении". При этом Седнев не стал исключать, что следователи могут квалифицировать это дело как "теракт или нарушение правил и обычаев ведения войны", пояснив: "Следствие покажет".
Кроме того, как он рассказал РИА Новости, определен предварительный круг подозреваемых по делу, имена которых пока не раскрываются.
Андрей Стенин погиб в районе города Снежное в Донбассе ровно пять лет назад - 6 августа 2014 года. Машина, в которой он ехал по заданию редакции, попала под огонь украинских военных. Затем силовики расстреляли журналиста и сожгли его тело вместе с автомобилем. Президент РФ Владимир Путин наградил Стенина орденом Мужества посмертно.