Во вторник в Басманный суд столицы привозили из СИЗО бывшего первого вице-премьера и министра финансов Московской области Алексея Кузнецова. Намечалось начало процесса над бывшим чиновником. Он обвиняется в мошенничестве, легализации денежных средств и крупных растратах.

Следствие считает его виновным в хищении более 11 миллиардов рублей.

Как сообщила "РГ" пресс-секретарь Басманного суда Москвы Юнона Царева, во вторник было рассмотрено ходатайство гособвинителя о продлении срока содержания под стражей подсудимого. Суд продлил Кузнецову содержание в СИЗО еще на шесть месяцев.

Кузнецов полностью признал свою вину по всем пунктам и попросил о рассмотрении дела в особом порядке. Если дело будет рассматриваться в особом порядке, в суде не будут изучаться доказательства, а срок наказания по приговору не сможет быть больше двух третей от максимального срока наказания. Сейчас ему грозит до 15 лет заключения и огромный штраф. А решение о том, в какой форме будет проходить процесс, суд примет 14 августа.

На прошлой неделе Басманный суд вынес обвинительный приговор Дмитрию Котляренко - одному из "коллег" Кузнецова. Собранные следователями доказательства вины Котляренко потянули на 11 лет лишения свободы. Правда, осудили Котляренко пока лишь заочно.

В этом уголовном деле было всего 12 фигурантов. Семеро осуждены, включая сестру Кузнецова, четверо объявлены в розыск.

Расследование затянулось практически на десятилетие. Как рассказывали корреспонденту "РГ" в Следственном комитете РФ, в 2005-2008 годах Кузнецов с группой товарищей, которых следствие назвало "организованной преступной группой", украл у предприятий ЖКХ права требования задолженности к муниципальным образованиям.

Кроме этого он прибавил к правам требования еще и бюджетные деньги. Вышло почти 12 миллиардов рублей - гигантские деньги десять лет назад. Помогал Кузнецову и его первый заместитель Валерий Носов. Похищенные деньги ушли на счета подконтрольных Кузнецову и его жене фирм и иностранных компаний. На них купили предметы роскоши и недвижимость за границей.

Экс-министр был в международном розыске с 2010 года. В июле 2018 года его поймали во Франции и затем экстрадировали в Россию. Его жена и сообщница Жанна Буллок получила срок заочно. И она в розыске.

По требованию Генпрокуратуры РФ был наложен арест на принадлежащие Кузнецову и Буллок квартиру с мебелью и предметами искусства в Париже, а также виллу в Сен-Тропе и отели, включая отели Crystal и Pralong, в Куршевеле. По предварительной оценке, стоимость этого имущества - 120 млн евро. Список всего арестованного добра потрясает.

Несмотря на то что формальными собственниками этих объектов недвижимости являются французские юридические лица, как отмечали в Генпрокуратуре РФ, суд принял во внимание доводы российской стороны о том, что они приобретались на средства, полученные в результате преступной деятельности в России.

Франция, отдав нам Кузнецова, продемонстрировала готовность признания приговора российского суда. Это означает, что во Франции распродадут его имущество, а деньги пойдут в российскую казну. Но до этого пока еще далеко. Сама карьера Кузнецова весьма показательна. Он считался чуть ли не финансовым гением, когда в 1990-х отправился в Нью-Йорк для "создания международного бизнеса".

В Америке Кузнецов получил не только нужные связи, но и гражданство этой страны. Правда, потом вернулся и начал организовывать финансовую жизнь Московской области. Теперь она почти целиком расписана следователями в сотнях томов уголовного дела самого Кузнецова и его "коллег" по уголовным статьям.

Организовывал Кузнецов финансовую жизнь Подмосковья крайне успешно в плане личного обогащения. Нельзя сказать, что его "трудов" не видели, но органы вплотную занялись им лишь в конце 2008 года. В том году его заподозрили в наличии второго гражданства - США, хотя законом о госслужбе это запрещено.

Он в одночасье уволился итут же бежал из страны. К тому времени 98 процентов подмосковного бюджета составляли ничем не обеспеченные долги.

Почти всю недвижимость, которую бывший чиновник Кузнецов покупал за рубежом на украденные из Подмосковья деньги, он записывал на жену Жанну Буллок.

Это, например, роскошный отель Pralong на вершине Куршевеля или отель Crystal, который стоит сразу за ним. Знатоки делились в прессе впечатлениями от отелей - из обоих открывается роскошный вид на горы. Внутри самый большой на курорте бассейн, спа-салоны, бани, джакузи. Стоит номер даже в низкий сезон 650 евро.

В один из этих вип-отелей "для своих" бывший министр финансов Подмосковья любил прилетать на частном самолете.

Объявленный в международный розыск, Алексей Кузнецов два года провел в Париже. Он до последнего не верил, что его задержат. Но его все-таки взяли в фешенебельной гостинице на Лазурном берегу. Там он жил под собственным именем, но с пачкой поддельных паспортов.

Рассказывают про его люксовые вечеринки в своих квартирах в Сен-Тропе. Новый год он встречал в Куршевеле. Сорил деньгами в дорогих магазинах.

Жанна Буллок и сейчас живет в Нью-Йорке, отдыхает в Куршевеле, устраивает выставки и перепродает элитную недвижимость. Судя по всему, она очень обижена на наших таможенников, которые не дали ей вывезти из страны редчайшие книги, старинные рукописи, картины известных мастеров и прочее добро.

Список всего, что эта гражданка попыталась переправить через границу, занимает десятки листов. Там, в этих списках, даже есть редкой красоты рыцарские доспехи. Настоящие.

Потом она развелась с гражданином Кузнецовым. Так что на передачи от нее арестант Кузнецов может даже не рассчитывать.

На родине у него числилось восемь земельных участков в Московской области, всего две квартиры в Москве и две машины. Все это уже арестовано еще на этапе следствия и розыска. Деньги, украденные Кузнецовым, в том числе и те, что были выведены за рубеж, принадлежат жителям Подмосковья и должны быть возвращены в казну.

Об этом как-то заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев. По его словам, часть ущерба уже удалось возместить. В основном за счет отмены незаконных операций с недвижимостью.