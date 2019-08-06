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06.08.2019 13:42
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Хуснуллин: Пассажиры поедут на МЦД-1 и МЦД-2 до Нового года

Текст: Любовь Проценко

Итоги работы столичного стройкомплекса доложил 6 августа на заседании правительства Москвы заммэра по градостроительной политике и строительству Марат Хуснуллин.

В московском метро изменят кольцевую линию

Он рассказал, что что на первых диаметрах или наземном метро, как назвали электрички МЦД из-за того, что ходить они будут в режиме подземки - каждые пять минут, пассажиры поедут уже до Нового года.

Всего МЦД будет пять, и сейчас по четырем из них уже есть четкий план и финансирование работ. А проект пятого - на Павелецком направлении - будет проработан до середины 2020 года.

Первыми же Московскими центральными диаметрами станут МЦД-1 "Лобня - Одинцово" (с 28 станциями и 12 пересадками на метро) и МЦД-2 "Нахабино- Подольск" (с 38 станциями и 15 пересадками). Общая протяженность планируемых диаметров - 400 км.

Экономика Транспорт Общественный транспорт Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Расширение московского метро
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