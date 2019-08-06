МВД уточнило данные о погибших в ДТП под Рязанью

В полиции уточнили количество погибших в аварии под Рязанью. Как сообщил начальник пресс-службы регионального УМВД Александр Поташов, в столкновении микроавтобуса и иномарки шесть человек погибли и восемь получили травмы. Изначально сообщалось о семи погибших.

Все погибшие ехали в микроавтобусе,среди них один ребенок. Еще один несовершеннолетний, находившийся в салоне микроавтобуса, получил травмы. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя региональной медицины катастроф, 13-летний подросток прооперирован, состояние оценивается как средней тяжести.

В настоящее время в медучреждениях Рязани находятся восемь человек. Состояние одного медики называют крайне тяжелым, еще один пострадавший - тяжелый. Травмы остальных средней тяжести.

Авария произошла около 5 часов утра на 405 километре автодороги М5 "Урал" в Сасовском районе Рязанской области. По данным полиции, 30-летний водитель микроавтобуса, ехавшего из Москвы, выехал на встречную полосу, где сразу столкнулся с внедорожником под управлением 58-летнего водителя. В результате ДТП погибли водитель и пять пассажиров микроавтобуса. Водитель и пассажир внедорожника получили травмы.

На место ДТП выезжали руководители регионального УМВД и УГИБДД. Трасса не перекрывалась, сейчас организовано реверсивное движение транспорта. На месте работает следственно-оперативная группа, начата доследственная проверка.