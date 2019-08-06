На строительстве метро в Москве появится четвертый щит диаметром 10 м

На строительстве метро в Москве скоро появится четвертый щит диаметром 10 метров. Об этом сообщил сегодня журналистам заммэра Москвы по градостроительной политике и строительству Марат Хуснуллин.

Такой щит впервые в столице был использован при строительстве Некрасовской линии. Его достоинство в том, что он позволяет в одном тоннеле проложить сразу два пути с платформой посередине. "Сейчас в Москве работает уже три таких тоннелепроходческих комплекса, - продолжал заммэра. - Мы получили сообщение, что готов и четвертый, построенный в Китае. - Мы назвали его "Победа", что означает победу метростроителей, которые начиная с 2010 года до 2024 года удвоят протяженность метро в Москве - с 300 до 600 км".

В целом длина подземного и наземного метро (то есть с учетом МЦК и 5 МЦД) к этому времени достигнет, по его словам, 1000 км.