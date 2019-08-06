Названо число разбившихся на дорогах Москвы мотоциклистов

С января по июль 2019 года в Москве в авариях погибло 26 мотоциклистов, 400 байкеров получили ранения, сообщает информагентство "Москва" со ссылкой на столичный Центр организации дорожного движения.

Всего за семь месяцев в Москве произошла 381 авария с участием мотоциклистов. Среди главных причин таких ДТП называются невнимательность водителей и превышение скорости самими байкерами. Отмечается, что мотоциклисты среди прочего часто нарушают правила перестроения и очередности проезда, а также не соблюдают дистанцию.

В ЦОДД призывают водителей автомобилей и мотоциклистов к строгому соблюдению правил дорожного движения и ответственному поведению на дороге.