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06.08.2019 11:50
Рубрика: ДТП

Названо число разбившихся на дорогах Москвы мотоциклистов

Текст: Иван Пышечкин
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

С января по июль 2019 года в Москве в авариях погибло 26 мотоциклистов, 400 байкеров получили ранения, сообщает информагентство "Москва" со ссылкой на столичный Центр организации дорожного движения.

Фото: iStock
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Всего за семь месяцев в Москве произошла 381 авария с участием мотоциклистов. Среди главных причин таких ДТП называются невнимательность водителей и превышение скорости самими байкерами. Отмечается, что мотоциклисты среди прочего часто нарушают правила перестроения и очередности проезда, а также не соблюдают дистанцию.

В ЦОДД призывают водителей автомобилей и мотоциклистов к строгому соблюдению правил дорожного движения и ответственному поведению на дороге.