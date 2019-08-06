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06.08.2019 14:34
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Пару, явившуюся на митинг с малышом, могут лишить родительских прав

Текст: Иван Петров
В столице назначены и проводятся прокурорские проверки по фактам участия в несанкционированных массовых публичных мероприятиях (27 июля и 3 августа) лиц с малолетними детьми. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры города Москвы.
Фото: Максим Григорьев/ ТАСС Фото: Максим Григорьев/ ТАСС
Фото: Максим Григорьев/ ТАСС

В столичном надзорном ведомстве уже установили один конкретный факт - 27 июля 2019 года супружеская пара приняла участие в несанкционированном митинге с годовалым сыном. При этом отец мальчика, по данным прокуратуры, имеет только временную регистрацию в Москве, то есть, в запланированных на сентябрь 2019 года выборах в Мосгордуму участвовать не сможет. Напомним, вышедшие на улицу люди требовали восстановить регистрацию некоторых кандидатов в депутаты столичного парламента, которые не смогли пройти процедуру сбора подписей.

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
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В прокуратуре рассказали, что указанная пара в ходе митинга передала "находящегося в силу возраста в беспомощном состоянии" своего малыша третьему лицу. Такой поступок, считают в надзорном ведомстве, подверг опасности здоровье и жизнь мальчика, а также повлек причинение ему физического и морального вреда. Днем ранее в Следственном комитете России рассказали, что объявлен в розыск некий Сергей Фомин, который, участвуя в незаконной акции 27 июля, смог выйти за оцепление, прикрывшись чужим годовалым малышом.

"Супруги, эксплуатируя ребенка, таким образом, злоупотребили своими родительскими правами в ущерб интересам сына", - резюмировали в прокуратуре.

Отмечается, что в суд уже направлено заявление о лишении родительских прав указанной супружеской пары. Прокурор сделал это в порядке части 1 статьи 45 Гражданского процессуального кодекса РФ. В этой норме ГПК говорится о том, что "в случае, если гражданин по состоянию здоровья, возрасту, недееспособности и другим уважительным причинам не может сам обратиться в суд, заявление в защиту прав, свобод и законных интересов гражданина может быть подано прокурором".

Фото: Александр Корольков/РГ
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В то же время имеются данные об участии в этих акциях не только одной пары с детьми. "В отношении иных лиц, принимавших участие в указанных несанкционированных массовых мероприятиях с малолетними детьми, проводятся проверки", - отметили в столичной прокуратуре.

В надзорном ведомстве также уточнили, что одновременно изучают факты об участии в незаконных акциях несовершеннолетних, которые без ведома или при безразличии родителей приняли участие в них. Проверяется и информация о вовлечении взрослыми в участие в незаконных акциях несовершеннолетних.

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