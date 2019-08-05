Прикрывавшийся младенцем участник митинга в Москве объявлен в розыск

В общей сложности по уголовным делам, возбужденным после несанкционированных акций 27 июля и 3 августа , арестованы 9 фигурантов. Еще один подозреваемый скрылся от органов следствия. Об этом в понедельник сообщили в Следственном комитете России.

В СКР напомнили, что расследуется уголовное дело по статье 212 УК РФ "массовые беспорядки", а также несколько дел по статье 318 УК РФ о применении насилия в отношении представителей власти.

Отмечается, что среди задержанных числится 9 человек, и все они арестованы по решению суда. Троих из них - Даниила Конона, Сергея Абаничева и Владислава Барабанова - Пресненский суд отправил в СИЗО.

Вместе с тем следователи установили личность еще одного участника массовых беспорядков - Сергея Фомина. Но ему удалось скрыться, в настоящее время он объявлен в розыск. В СК рассказали, что именно Сергей Фомин 27 июля, покидая митинг, взял на руки чужого маленького ребенка, чтобы беспрепятственно пройти мимо оцепления. "Российская газета" рассказывала об этом случае.

Фомину уже предъявлено заочно по части 2 статьи 212 УК РФ "участие в массовых беспорядках". Следователи поручили оперативникам московской и подмосковной полиции установить местонахождение фигуранта.

В СКР добавили, что следствие совместно с оперативными службами продолжит устанавливать и задерживать "каждого причастного к названным преступлениям". "Действиям всех соучастников преступлений, начиная от организаторов беспорядков и заканчивая непосредственными участниками противоправных действий, будет дана оценка в соответствии с нормами действующего законодательства", - отметили в следственном ведомстве.

