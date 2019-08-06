Переславль-Залесский с конца весны сотрясает жилищно-коммунальный скандал: жильцы почти 130 многоквартирных домов неожиданно узнали, что их многоэтажки с некоторых пор обслуживают не выбранные ими УК, а совсем другие. При этом граждане собраний не проводили и подписей под протоколами не ставили. Следствием "подпольной" смены УК стали двойные квитанции за услуги ЖКХ, которые жильцы отказываются оплачивать, а также два возбужденных уголовных дела по факту подделки документов.

Липовые собрания

- Мы спокойно жили с нашей управляющей компанией, которую выбрали лет пять назад, - рассказывает старшая по дому из микрорайона Чкаловского Лариса Прохницкая. - Нас все устраивало, УК реагировала на все наши обращения, никуда мы переходить не собирались. И вдруг случайно узнали, что в Ярославле, в областном департаменте государственного жилищного надзора, находится протокол собрания, которое мы якобы провели и на котором решили перейти в другую УК. Как такое может быть?

По словам Ларисы Анатольевны, в доме пять этажей, 70 квартир. Большинство жителей - семьи военнослужащих, потому что рядом находится воинская часть. Народ дружный, сплоченный, как правило, уже не очень молодой.

- Мы не привыкли, чтобы с нами так обращались, - продолжает Лариса Прохницкая. - Если бы к нам пришли представители УК, рассказали, какую они компанию представляют, как наши дома будут обслуживать, мы, возможно, и пошли бы туда, но, когда все провернули так нагло, без проведения собрания и сбора наших подписей, мы не могли не отреагировать. И решили отстаивать свои права.

В целом в эту странную историю из серии "без меня меня женили" оказались втянуты жильцы около 130 домов, находившихся на тот момент под управлением нескольких переславских управляющих компаний. "Укомплектовывать" себя чужим жилищным фондом принялись две вновь образованные УК. Одна в налоговой инспекции зарегистрирована 1 апреля 2019 года, вторая - в июне 2018-го (хотя в городе она до этого работала, но под другим названием).

Несмотря на массовые протесты жителей, за июнь им принесли по две квитанции на оплату услуг ЖКХ - от новой УК и от старой. А на дверях подъездов появились "разъяснения", опять же из двух адресов. Новая компания заявляла, что платить нужно ей, потому что она находится в реестре лицензий по управлению конкретным домом. Старая, соответственно, сообщала, что продолжает выполнять условия договора и плату вносить полагается по ее квитанциям. При этом новые управленцы предупреждали, что собственники, которые заплатят деньги старой УК, не получат субсидию, а старые заверяли, что компенсации и льготы жильцам положены в любом случае.

16 разгневанных старост

Люди схватились за головы... И несмотря на то, что городские власти вывесили на официальном сайте номера телефонов, по которым можно получить разъяснения, что делать и кого выбрать (платить рекомендуют тем, кто в реестре, то есть новым УК), многие собственники предпочли не оплачивать пока услуги ЖКХ вообще. Хотя при этом и переживают, потому что в должниках никогда не числились.

- Мы собрали третью часть от положенного, - признается руководитель одной из пострадавших УК. - Потому что кто-то платил нам, кто-то - "захватчикам". Часть вообще не платит.

Новые управленцы грозили, что собственники, которые заплатят деньги старой УК, не получат субсидию

После реальных собраний собственников, многие из которых заявили о желании остаться с привычными УК, в департамент госжилнадзора начали поступать соответствующие документы, и люди уже ждали, что все вернется на круги своя, как вдруг переславцев настиг… коллективный эффект дежавю: в июле в спорных домах снова "прошли" мифические собрания, а в протоколах оставили свои автографы люди, находившиеся в это время, например, на дачах. Причем, как рассказывают горожане, инициаторами собраний в ряде случаев числились никому не известные граждане.В итоге 16 разгневанных старост переславских домов 25 июля на автобусе прикатили в департамент госжилнадзора в Ярославль, чтобы заявить о проблеме лично.

- Когда я увидела свою подпись под протоколом собрания, то даже рассмеялась, - рассказывает Лариса Прохницкая. - Мы ведь думали, что наши подписи подделали, чтобы они были похожими. А, оказывается, никто и не утруждался, просто намалевали как придется, даже близко ничего нет с моей реальной подписью. И у других так же.

Паспортов не спрашивали

Еще на первом этапе этого во многих смыслах показательного кризиса губернатор региона Дмитрий Миронов поручил департаменту госжилнадзора проверить деятельность переславских управляющих компаний.

- Когда в один день почти 130 домов заявляют о смене УК, это выглядит странно, - написал тогда на своей странице в соцсети глава области. - Собственники жилья утверждают, что собрания о смене управляющей компании фактически не проводились, а подписи в протоколах сфальсифицированы. Уголовное дело уже возбуждено. Уверен, расследование все расставит по местам. Все материалы, полученные государственными жилищными инспекторами в результате проверки, направим в правоохранительные органы. Управляющие компании обязаны работать в едином правовом поле.

В УМВД по Ярославской области сообщили, что на начало августа в связи с событиями в Переславле возбуждены уже два уголовных дела по части 1 статьи 327 УК РФ (подделка удостоверения или иного официального документа), однако о каких-либо результатах расследования пока говорить рано: очень велик объем документации, подлежащей экспертизе.

Да и виновных, очевидно, выявить будет непросто. Как рассказал гендиректор одной из новых УК, они никаких собраний не проводили, потому что даже полномочий таких на тот момент не имели. Протоколы в компанию якобы принесла инициативная группа граждан, которые, узнав о появлении новых управленцев, сами страстно возжелали перейти к ним от нерадивых коммунальщиков. Паспортов у этих людей не спрашивали и место их регистрации не проверяли, а просто взяли документы и отвезли в госжилнадзор.

Сегодня, по словам представителя УК-новичка, некоторые дома отошли обратно, к прежним компаниям, однако жильцы этих МКД "уже приходят и говорят, что собраний по этому поводу не было и они ничего не подписывали"…

Когда закончатся эти бои без правил между УК за "пирог" городского жилфонда, никто сегодня сказать не может. В администрации Переславля "ждут решения следственных органов" и призывают горожан оплачивать содержание и ремонт жилья той УК, в лицензии которой находится дом. Между тем ситуация, когда большая часть людей не платит по счетам, может привести к непредсказуемым последствиям. Особенно во время подготовки к отопительному сезону.

Комментарий

Елена Скоробогатова, главный жилищный инспектор Ярославской области:

- Лицензионные требования и порядок проведения проверок одинаково распространяют свое действие на все без исключения управляющие организации. В случае когда у контрольно-надзорного органа заканчиваются административные способы защиты нарушенных жилищных прав граждан, департамент в интересах собственников использует свое право на обращение в другие органы и организации. По каждому признаку подделки документов информация направляется в правоохранительные органы. Кстати, в июне жители 20 многоквартирных домов Переславля-Залесского, не согласившись с принятыми решениями других собственников о выборе новых управляющих организаций, провели новые собрания и проголосовали за предыдущие УК. Департамент принял решение о включении сведений об этих МКД в реестр лицензий организаций, ранее управлявших данными домами.