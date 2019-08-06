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06.08.2019 21:12
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Выехал на встречку

В аварии с микроавтобусом погибли шесть человек
Текст: Елена Шулепова
Российская газета - Федеральный выпуск № 172(7930)
В Рязанской области на трассе М5 "Урал" столкнулись микроавтобус Mercedes Vito и внедорожник Toyota Land Cruiser. Погибли шесть человек, еще восемь получили травмы.

Авария произошла рано утром в Сасовском районе. Водитель микроавтобуса, в котором ехали из Москвы граждане Таджикистана, по какой-то причине внезапно выехал на встречную полосу. И сразу же - лобовое столкновение с внедорожником. В салоне микроавтобуса находились 12 человек, в легковой иномарке - двое.

Все погибшие ехали в микроавтобусе - это водитель и пятеро пассажиров. Среди них мама и 14-летняя дочь, выжить удалось только сыну.

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Пострадавшие были госпитализированы в Сасовский межрайонный медицинский центр и Шацкую межрайонную больницу. Как рассказала "РГ" представитель регионального минздрава Ирина Кузьминова, 12-летний мальчик и 35-летний мужчина были направлены в Сасово. Состояние подростка врачи оценили как средней тяжести, его прооперировали. Позже, после осмотра специалистами центра медицины катастроф, мальчика перевезли вертолетом санавиации в областную детскую больницу. Состояние мужчины, получившего серьезные травмы, стабилизировалось.

Наиболее тяжелые из пострадавших оказались в Шацкой больнице. Это трое мужчин. Состояние одно из них врачи оценили как крайне тяжелое. Это пассажир внедорожника. Его оперировали, сейчас он находится в реанимации Шацкой больницы. Одного из "тяжелых" - 38-летнего уроженца Таджикистана с серьезной травмой головы после консультации медиков регионального центра медицины катастроф перевезли в Рязань. Еще один сложный пациент пока остается в Шацке: его будут наблюдать, и, если понадобится, оперативно перевезут транспортом санавиации в областной центр. Состояние трех человек оценивается как средней тяжести. В их числе 58-летний водитель внедорожника.

Водитель микроавтобуса, в котором ехали из Москвы граждане Таджикистана, внезапно выехал на встречную полосу

Тем временем следственной частью СУ УМВД по Рязанской области возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ (нарушение Правил дорожного движения, повлекшее смерть нескольких человек). Также следователи регионального главка СК России начали доследственную проверку аварии на предмет безопасности оказания услуг.

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- Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, в том числе соответствие перевозки пассажиров микроавтобусом требованиям безопасности. По результатам проверки будет принято законное и обоснованное процессуальное решение, - пояснил представитель ведомства Сергей Личинин.

Пока предположительной причиной аварии называют сон за рулем водителя микроавтобуса. Как рассказали следователи, пассажиры говорят, что до аварии несколько раз его приходилось будить.

По данным областной прокуратуры, микроавтобус принадлежит 38-летнему гражданину Таджикистана, за рулем находился его земляк. Это был коммерческий рейс. Надзорное ведомство инициировало проверку правомерности осуществления пассажирских перевозок.

На место ДТП выезжал представитель министерства труда, миграции и занятости населения Таджикистана в РФ. Помощь по отправке тел погибших в Москву оказывают также члены рязанского областного таджикского центра "Сомони".

Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Рязанская область
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