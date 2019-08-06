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06.08.2019 10:53
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Врачи рассказали о состоянии пострадавших в ДТП под Рязанью

Текст: Елена Шулепова (Рязань)

Пострадавшие в аварии в Рязанской области находятся в Сасовском межрайонном медицинском центре и Щацкой межрайонной больнице. В настоящее время решается вопрос о транспортировке санавиацией в областной центр тех пациентов, которые находятся в тяжелом состоянии. Об этом "РГ" сообщила представитель регионального минздрава Ирина Кузьминова.

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Двое пострадавших находятся в Сасовском межрайонном медицинском центре. Это 12-летний мальчик и 35-летний мужчина. Подросток прооперирован, его состояние средней тяжести. У мужчины травмы ног, сейчас находится на операции.

В Шацкую больницу были госпитализированы шестеро пострадавших в аварии. Трое в тяжелом состоянии - это мужчины 38, 48 и 81 года. В наиболее тяжелом состоянии находится самый старший. Состояние еще трех человек оценивается как средней тяжести.

Напомним, около 5 часов утра на трассе М5 "Урал" столкнулись микроавтобус Mercedes Vito и внедорожник Toyota Land Cruiser. В результате аварии шесть человек погибли и восемь получили травмы. По факту ДТП полицией начата доследственная проверка.

 

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