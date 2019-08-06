Протяженность московского метро к 2024 году вырастет до 1000 км

70 процентов средств, направленных на адресно-инвестиционную программу, было потрачено на развитие транспорта. Об этом заявил на заседании правительства Москвы по итогам работы стройкомплекса столицы заммэра по градостроительной политике и строительству Марат Хуснуллин. "За это время в городе построено дополнительно 17,9 км метро и запущено 8 новых станций. До конца года, как и планировалось, будет запущено еще 6 станций: до конца Некрасовская линия и две станции - Лефортово и Авиамоторная Большой кольцевой линии".

Напомним, это самый масштабный проект, на котором сейчас сосредоточены усилия строителей под землей, подчеркнул Марат Хуснуллин. Большая кольцевая линия, протяженностью 70 км, будет самой длинной кольцевой в мире. На ней разместится 31 станция. "Первые шесть станций - от Московского международного делового центра до станции Савеловской - уже перевозят москвичей. В целом же кольцо замкнется в 2023 году", - добавил Марат Хуснуллин.

К этому моменту протяженность метро с 300 км в Москве вырастет вдвое. В итоге 90 процентов жителей столицы будет иметь в пешеходной доступности от дома возможность передвигаться на метро, как и планировалось программой транспортного развития города.

Продолжится строительство метро и после 2023 года - в планах города проложить еще 66,2 км до 2028 года, построить также 26 станций и 4 электродепо.

"Всего же протяженность линий метро как наземного, так и подземного вместе с МЦК и МЦД, в городе достигнет к 2024 году 1000 км, - отметил Марат Хуснуллин. - По темпам его строительства Москва сейчас конкурирует с мировым лидером - Китаем". В тройке лидеров мира столица находится и в целом по строительству. Более удобным станет, по словам Хуснуллина, и пользование Московским центральным кольцом. Произойдет это благодаря тому, что в текущем году завершится его интеграция с радиальными линиями железной дороги. Жители районов, прилегающих к станции МЦК "Стрешнево", уже оценили строительство - им теперь легко перейти с этой платформы на платформу одноименной радиальной станции.

Облегчат пересадки транспортно-пересадочные узлы, их в городе строится 97. Первые 35 уже построены.

Напомним, всего с 2011 по 2018 год в Москве построено 137 км, 73 станции метро и МЦК, а также 9 депо. Благодаря этому метро подошло к домам 4 миллионов москвичей.