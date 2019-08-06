В понедельник днем жителя Московской области Владислава Синицу под конвоем отвезли в суд из Следственного комитета. СК попросил суд отправить молодого человека на время следствия в изолятор.

Напомним, Владислав Синица был задержан в минувшие выходные по обвинению в призывах к насилию над детьми сотрудников силовых структур. По версии следствия, именно этот человек опубликовал призыв под ником "Макс Стеклов". В миру это менеджер одного из многочисленных ООО. Ему 30 лет, он уроженец подмосковного Подольска, выпускник Всероссийской государственной налоговой академии минфина. По мнению оперативников, он постоянный участник оппозиционных акций, представляется журналистом, который сотрудничает с медиа Михаила Ходорковского. А недавно на несанкционированном митинге на Трубной площади он предложил объявить минуту молчания в память о "грузинах, украинцах и молдованах, убитых Россией". О чем и рассказал в интервью телеканалу "Дождь".

"Посмотрят на милые счастливые семейные фото, изучат геолокацию, а дальше ребенок доблестного защитника правопорядка просто однажды не приходит из школы. Вместо ребенка по почте приходит компакт-диск со снафф-видео", - написал этот блогер после несанкционированной акции 27 июля. Ему ответили почти сразу и не только пользователи Сети, но и столичное подразделение Следственного комитета.

Дело против Синицы возбуждено по пункту "а" части 2 статьи 282 Уголовного кодекса. Статья карает за "возбуждение ненависти либо вражды в отношении группы лиц, совершенное публично, в том числе с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть "Интернет", с угрозой применения насилия".

Санкции статьи - до шести лет в местах очень отдаленных.

Дома у этого гражданина провели обыск. Изъяли компьютер и мобильные телефоны. Теперь их изучением занимается Главное следственное управление СК по Москве.

Вот что сказала корреспонденту "РГ" официальный представитель СКР Светлана Петренко:

- В кратчайшие сроки следствием совместно с оперативными службами установлена личность человека, скрывавшегося под сетевым псевдонимом "Макс Стеклов". Им оказался житель Подмосковья Владислав Синица 1989 года рождения. Ему уже предъявлено обвинение.

По утверждению Петренко, следователи "в рамках уголовного дела дадут объективную и принципиальную правовую оценку всем действиям обвиняемого, проверив его причастность к иным возможным фактам противоправной деятельности".

Отреагировали на угрозы и в Росгвардии:

- Наши сотрудники и военнослужащие - люди далеко не робкого десятка, многие участвовали в проведении специальных операций в отношении членов организованных преступных группировок, террористов и сейчас делают все возможное, чтобы защитить граждан от опасности.

Поэтому вдвойне удивительно, что в интернете, прикрываясь ником, гражданин России призывал "вычислять" сотрудников и угрожать членам семей и детям. По сути он вел себя как провокатор, - заявил корреспонденту "РГ" официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин.

- Возбужденное сейчас уголовное дело станет уроком для всех "шутников" и провокаторов, которые не понимают, где проходит грань между шуткой и реальными угрозами. Кроме этого, многие считают, что слова в социальных сетях и тем более реальные угрозы от того, что они высказаны в интернете, теряют свою силу в реальности, но это не так. Подчеркну, что в Росгвардии, как и в других правоохранительных органах, всегда с особенным вниманием относятся к подобным угрозам, это связанно с самой спецификой работы - борьбой с преступностью, терроризмом и экстремизмом. Мы всегда внимательно изучаем публикации в интернете, связанные с деятельностью Росгвардии и в том числе с подобными угрозами и принимаем соответствующие меры реагирования, - рассказал "РГ" Валерий Грибакин.

Тем временем

Следственный комитет сообщил об аресте троих участников массовых беспорядков 27 июля 2019 года в Москве.

В СКР корреспонденту "РГ" заявили, что следствием установлена личность еще одного участника массовых беспорядков - Сергея Фомина, который скрылся от органов предварительного следствия. В связи с чем был объявлен в розыск. Из открытых источников известно, что Сергей Фомин, покидая митинг, взял на руки чужого маленького ребенка для беспрепятственного прохода мимо оцепления. Мужчине заочно предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 212 УК РФ.

Следователями даны поручения ГУ МВД России по Москве и Московской области о проведении оперативно-разыскных мероприятий по установлению местонахождения Фомина.

Кроме того, трое ранее задержанных лиц - Даниил Конон, Сергей Абаничев, Владислав Барабанов, которым также предъявлено обвинение в совершении аналогичного преступления, по ходатайству следствия заключены судом под стражу.