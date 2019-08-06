Росрыболовство назвало срок освобождения косаток из "китовой тюрьмы"

"Мы планируем, что до 1 сентября выпустим всех косаток и в дальнейшем будем заниматься вывозом белух", - сказал Шестаков.

По словам глава Росрыболовства, выпуска белух будет зависеть от погодных условий и от технических возможностей. Всех животных планируется вывезти в этом году.

Косатки и белухи были выловлены в мае 2018 года в Приморье для отправки в дельфинарии и океанариумы. Животных содержали в таких плохих условиях, что они оказались на грани гибели. В сентябре прошлого года ситуацией заинтересовались зоозащитники. Проблема получила огласку и вызвала широкий общественный резонанс. Было заведено уголовное дело о жестоком обращении с животными. Президент России Владимир Путин поручил принять решение о дальнейшей судьбе косаток.

План по реадаптации косаток и белух разрабатывали в правительстве России. К работе с животными привлекли специалистов научных и экологических организаций.

Выпускать косаток и белух в море группами начали в июне этого года. На животных закрепляют спутниковые маячки, чтобы отслеживать их перемещение. В августе уже третья группа косаток была выпущена на волю в Охотское море из бухты Средней на Дальнем Востоке.