Нижегородская ГИБДД проверит видео с картонным Gelandewagen на дорогах

ГИБДД по Нижегородской области начала проверку видеоролика, на котором местный блогер рассекает по городу на велосипеде с нацепленным сверху картонным макетом внедорожника Gelandewagen.

Как сообщил "РГ" сотрудник отдела пропаганды ГИБДД Дмитрий Тюлин, первичный анализ показал, что молодой человек как минимум нарушил правила проезда на велосипеде по автодороге, двигаясь в неположенном ряду, то есть не в крайнем правом. Кроме того, будет проведена оценка габаритов картонного макета. Если она превышает норму (запрещается перевозить груз, который выступает более чем на 0,5 метра по длине или ширине за габариты, или груз, мешающий управлению), то согласно разделу 24 ПДД это считается нарушением. В таком случае велосипедист может быть привлечен к административной ответственности согласно статье 12.29 КоАП - ему грозит штраф до 800 рублей.

Отметим, что блогер уже знаком нижегородским полицейским - зимой он вместе с друзьями "прославился" тем, что катался по центру города на ковре, привязанном к автомобилю. Все участники инцидента были оперативно установлены и опрошены в отделе № 5 УМВД России по Нижнему Новгороду. К ответственности в итоге привлекли только водителя - его оштрафовали на тысячу рублей.