В Башкирии зафиксировали массовую гибель рыбы

На поверхности озера в селе Толбазы Аургазинского района местные жители обнаружили мертвых рыб. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Башкирии.

По данным ведомства, сообщение о массовой гибели рыбы поступило спасателям 6 августа, после этого на место выехали сотрудники 14-го отряда федеральной противопожарной службы по РБ, которые подтвердили информацию.

Ситуацию взяло на контроль региональное МЧС. На место направили передвижную лабораторию для отбора проб воды, специалисты ветеринарной станции проанализируют погибшую рыбу.

В районе создали специальную комиссию по расследованию причин инцидента. Жителям села запретили купаться в этом озере и выводить туда домашнюю птицу.

Это уже второй случай массовой гибели рыбы за последний месяц в Башкирии. Напомним, в конце июля аналогичное ЧП произошло в реке Изяк Благовещенского района. Там за два дня работы спасатели собрали 1,2 тысячи килограммов погибшей рыбы. По данным госкомитета Башкирии по ЧС в реку Изяк произошел выброс отходов из трубы, неучтенной в заводских документах АО "Полиэф". Региональный Роспотребнадзор и "Уфаводоканал" уверили: вредные вещества в питьевую воду не попали. Специалисты ведут постоянный контроль качества питьевой воды и водоисточника, и все результаты анализов соответствуют нормам.