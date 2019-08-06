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06.08.2019 19:54
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Путин получит тигренка в подарок от мальчика из Тулуна

Текст: Кира Латухина (Сочи)

Глава государства Владимир Путин встретился в Сочи с шестилетним мальчиком из Тулуна - Матвеем, с которым он уже беседовал в центре временного размещения в регионе. Малыш как раз мастерил подарок президенту - милого тигренка.

Президент после беседы со взрослыми из пострадавших семей подошел и к детям: малыши лакомились мороженым и изобретали поделки с аниматорами.

- Что ты делаешь? - спросил президент дошкольника Матвея, с которым уже встречался.

Фото: Алексей Дружинин/РИА Новости
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Напомним, что диалог тогда получился примечательным. - В садик я только в сентябре пойду. Он утонул, но его ремонтируют, - рассказал бойкий мальчуган. - А чего ты никуда не поехал? Поехал бы с мамой и бабушкой, - посоветовал глава государства, говоря про отдых, который предложили пострадавшим от разгула стихии. - Мы сейчас поедем - за тортиком, - радовался малыш. - Это будет праздник такой, в честь вас, что вы вернулись. - Спасибо большое, я постараюсь еще приехать. Я тебе обещаю, - сказал Владимир Путин. - Вы вспомните мое имя отчество? - беспокоился Матвей. - Николаевич, - успокоил его президент.

И вот встреча главы государства и маленького жителя Тулуна состоялась вновь. - Матвей Николаевич, здравствуй, привет! Нравится? - Да, - раздался звонкий голосок. - А у меня вот, - похвастал поделкой ребенок. - Что ты делаешь? - поинтересовался Путин. - Я для вас подарок делаю, - сообщил малыш. - Да ладно? - приятно удивился президент. - Тигренка? Спасибо большое. Ну ты закончишь, потом мне передашь, хорошо? - сказал он. - Да. Сначала пусть высохнет, - согласился юный художник, любуясь керамической поделкой. - Хорошего отдыха, - пожелал ребятам глава государства.

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