Путин после парада пообщался с семьями, пострадавшими от паводка

После парада ВМФ в Санкт-Петербурге Владимир Путин пообщался с семьями, пострадавшими от паводка в Иркутской области. Напомним, ранее на встрече в Кремле глава государства пригласил их на торжества по случаю Дня ВМФ в северную столицу.

Среди гостей был и его знакомый - мальчик Матвей, с которым президент говорил во время поездки в пострадавший от наводнения Тулун. Тогда мальчик сообщил президенту, что его детский садик утонул.

"Понравилось? Не устали?" - поинтересовался Путин.

Гости поделились своими впечатлениями от увиденного и поблагодарили за приглашение на парад. "Заеду к вам", - пообещал президент. Попрощавшись с ними, Владимир Путин в сопровождении врио губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова также прошелся по Адмиралтейской набережной. Зрители парада приветствовали президента и поздравляли с праздником.