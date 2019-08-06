В Сибирь приехал первый передвижной автоклуб

Омская область стала первым сибирским регионом, получившим передвижной многофункциональный автоклуб в рамках национального проекта "Культура".

Мини-концертный зал на колесах отправится в один из самых отдаленных районов региона - Седельниковский.

- На территории Седельниковского района находятся 13 маленьких деревень, в которых отсутствуют стационарные учреждения культуры, - рассказала председатель районного комитета по культуре Надежда Михайлицина. - Теперь мы сможем доехать до них даже в плохую погоду - автомобиль имеет хорошую проходимость. Уже в следующие выходные автоклуб отправится работать на юбилей села Унара. А график его дальнейших выездов расписан до конца года.

Мобильный клуб-трансформер работает от автономного источника энергии и легко превращается в сцену размером 3 на 5 метров. Передвижной культурный центр укомплектован звуковым, компьютерным и мультимедийным оборудованием, позволяющим проводить концерты, кинопоказы и народные праздники на любых открытых площадках.

По данным регионального министерства культуры, в рамках нацпроекта в Омскую область должны поступить 24 автоклуба. Стоимость каждого из них около пяти миллионов рублей. Средства на приобретение передвижных культурных центров выделяются из федерального бюджета.