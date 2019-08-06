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06.08.2019 12:44
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

В Сибирь приехал первый передвижной автоклуб

Текст: Наталья Граф (Омск)
Фото: Министерство культуры Омской области Фото: Министерство культуры Омской области
Фото: Министерство культуры Омской области

Омская область стала первым сибирским регионом, получившим передвижной многофункциональный автоклуб в рамках национального проекта "Культура".

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Мини-концертный зал на колесах отправится в один из самых отдаленных районов региона - Седельниковский.

- На территории Седельниковского района находятся 13 маленьких деревень, в которых отсутствуют стационарные учреждения культуры, - рассказала председатель районного комитета по культуре Надежда Михайлицина. - Теперь мы сможем доехать до них даже в плохую погоду - автомобиль имеет хорошую проходимость. Уже в следующие выходные автоклуб отправится работать на юбилей села Унара. А график его дальнейших выездов расписан до конца года.

Мобильный клуб-трансформер работает от автономного источника энергии и легко превращается в сцену размером 3 на 5 метров. Передвижной культурный центр укомплектован звуковым, компьютерным и мультимедийным оборудованием, позволяющим проводить концерты, кинопоказы и народные праздники на любых открытых площадках.

По данным регионального министерства культуры, в рамках нацпроекта в Омскую область должны поступить 24 автоклуба. Стоимость каждого из них около пяти миллионов рублей. Средства на приобретение передвижных культурных центров выделяются из федерального бюджета.

Культура Филиалы РГ Сибирь СФО Омская область Омск
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