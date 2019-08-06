В Петербурге дали квартиру семье, в которой родилась четверня

Врио губернатора Петербурга Александр Беглов вручил ключи от трехкомнатной квартиры чете Морозовых. Две недели назад в семье родились сразу четыре ребенка.

По данным пресс-службы администрации Северной столицы, жить семья, в одночасье ставшая многодетной, будет на Коломяжском проспекте.

Морозовым-младшим уже оформлены медицинские полисы, также семью поставили на особый учет на службе социальных участковых, специалисты будут помогать молодым родителям решать вопросы медобслуживания и социальной поддержки.

Кроме того, следить за детьми Морозовым поможет социальная няня. О том, что городу нужны такие специалисты, говорилось давно и проект социальных нянь должен был стартовать в Северной столице с 1 января 2020 года. Тем не менее, узнав о рождении четверни, власти города решили запустить проект досрочно.

Для 37-летней Оксаны Морозовой это первая беременность. Малыши, девочка и три мальчика, появились на свет на 32-й неделе в стенах Перинатального центра Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета, в учреждении за шесть лет его существования это произошло впервые. В Петербурге предыдущий такой случай был зафиксирован в 2016 году.