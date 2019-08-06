Новости

Композитора "Симпсонов" уволили "за старость". Он будет судиться 15:55
Один человек погиб в результате взрывов на военном складе под Ачинском 15:52
Нижегородское ГИБДД проверит видео с картонным Gelandewagen на дорогах 15:42
Видео: В Пермском зоопарке белый медведь утянул себе талию 15:37
Европейская безопасность станет главной темой "Минского диалога" 15:35
По факту взрыва боеприпасов под Ачинском возбуждено дело 15:31
Актриса сериала "Новичок" обвинила коллег в расизме и домогательствах 15:30
В Красноярском крае частный самолет перестал выходить на связь 15:28
Патрушев: Вашингтону нужен был лишь повод для выхода из ДРСМД 15:27
Генпрокуратура заявила о намеренных поджогах лесов в Сибири 15:26
Путин рассказал про уловки "прежней работы" 15:25
Путин получил в подарок форму "Красной машины" 15:23
В Кузбассе льготную ипотеку начали давать прямо в роддоме 15:21
На Кубани освободившийся заключенный за ночь совершил 6 преступлений 15:21
В Ленобласти водитель иномарки сбил на газоне бабушку с внучкой 15:13
Право бесплатной парковки в Москве получили машины двух ведомств 15:12
Названы лучшие телесериалы года по версии критиков 15:10
В Ингушетии завершится реконструкция федеральной автомагистрали 15:10
В Новосибирске выставили на аукцион пропавшее 16 лет назад панно 15:05
В России стартовали продажи обновленного Volkswagen Touareg 15:04
В столичном парке Кусково начинаются утренние зарядки 15:03
AliExpress начнет продавать свои товары в российских салонах связи 15:03
В Минске утвердили даты организационных мероприятий парламентских выборов 15:00
В Москве нашли самого грустного кота в мире 14:55
В BBC извинились, что назвали поднятый палец приветствием террористов 14:46
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какие курьезные правила существуют в разных странах мира
Какие курьезные правила существуют в разных странах мира
Что будет с ценами на продукты в августе
Что будет с ценами на продукты в августе
Как застраховать жилье от стихийных бедствий
Как застраховать жилье от стихийных бедствий
06.08.2019 15:25
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Путин рассказал про уловки "прежней работы"

Текст: Кира Латухина (Сочи)

В сочинском образовательном центре "Сириус" президент Владимир Путин выслушал рассказ главы Федерации хоккея России Владислава Третьяка про Олимпиаду в Корее: Третьяк раскрыл секрет, как наша сборная все же смогла оставить на форме флаг России.

6 августа в Сочи глава государства осмотрел новый корпус "Школа" образовательного центра "Сириус". В классе, где шел семинар для юных хоккеистов, он получил в подарок хоккейный свитер "Красной машины" - программы подготовки юных хоккеистов.

Фото: REUTERS/Brian Snyder
Российские хоккеисты выиграли "золото" Олимпиады

Глава ФХР Владислав Третьяк вспомнил Олимпиаду в Корее: "Когда нам запрещали гимн, флаг...". "Я специально надел этот пиджачок, - продемонстрировал он флаг России с надписью, пришитый на подкладке. - Каждый, кто раздевался, - "Россия в моем сердце". Никто не догадался".

"Это мне хорошо известно по моей прежней работе, такие уловки", - улыбнулся Владимир Путин.

Власть Работа власти Президент Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Число пострадавших при взрывах на складах под Ачинском выросло до 13
Роухани разъяснил последствия войны с Ираном
Минэкономразвития не поддержало идею продавать алкоголь с 21 года
ЦБ КНР оценил решение США признать Китай валютным манипулятором
Захарова ответила на слова Помпео о возвращении Крыма Украине