Путин рассказал про уловки "прежней работы"

В сочинском образовательном центре "Сириус" президент Владимир Путин выслушал рассказ главы Федерации хоккея России Владислава Третьяка про Олимпиаду в Корее: Третьяк раскрыл секрет, как наша сборная все же смогла оставить на форме флаг России.

6 августа в Сочи глава государства осмотрел новый корпус "Школа" образовательного центра "Сириус". В классе, где шел семинар для юных хоккеистов, он получил в подарок хоккейный свитер "Красной машины" - программы подготовки юных хоккеистов.

Глава ФХР Владислав Третьяк вспомнил Олимпиаду в Корее: "Когда нам запрещали гимн, флаг...". "Я специально надел этот пиджачок, - продемонстрировал он флаг России с надписью, пришитый на подкладке. - Каждый, кто раздевался, - "Россия в моем сердце". Никто не догадался".

"Это мне хорошо известно по моей прежней работе, такие уловки", - улыбнулся Владимир Путин.