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06.08.2019 16:32
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Севастополе отремонтируют загрязняющий море коллектор

Текст: Юлия Крымова (Севастополь)

В Севастополе будет отремонтирован глубоководный выпуск из канализационных очистных сооружений "Южные", который был поврежден 16 лет назад. Об этом сегодня сообщил врио губернатора города Михаил Развожаев.

- Прорыв образовался еще в 2003 году из-за того, что трубу зацепил тральщик. Проблема не решалась 16 лет, - написал Развожаев на своей странице в соцсети Facebook.

Ранее ученые Морского гидрофизического института РАН обнародовали снимки из космоса, на которых видно, как нечистоты из поврежденной трубы разливаются в море недалеко от берега и грозят экологической катастрофой. После этого место разрыва в районе Голубой бухты обследовали водолазы.

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- На расстоянии 750 метров от берега на глубине 35 метров произошел излом стальной трубы со смещением оси, - сообщил Развожаев. - Уже подготовлена вся техническая документация для проведения ремонта глубоководного коллектора, сейчас она проходит проверку в экспертизе. Работы начнутся уже завтра. Если погода не помешает, завершим ремонт 16 августа.

Однако это лишь временная мера. В рамках реконструкции КОС "Южные" должен быть построен новый глубоководный выпуск и современные системы очистки. Сейчас канализационные стоки Севастополя проходят только механическую очистку, биологическая отсутствует. Часть блоков КОС были демонтированы с началом реконструкции, поэтапно должны были вводиться новые. Однако строительные работы остановились из-за проблем с подрядчиком. Работы не ведутся уже год, новый исполнитель не найден.

Общество Экология Экономика ЖКХ Филиалы РГ Крым ЮФО Севастополь
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