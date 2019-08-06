В Симферополе определят подрядчика сноса ТЦ "Куб"

Администрация Симферополя намерена наконец-то произвести обещанный уже более года назад снос незаконно возведенного торгового комплекса "Куб" на площади Куйбышева.

Об этом заявила глава администрации Симферополя Наталья Маленко.

- Все необходимые документы мы уже передали в соответствующие организации, - уточнила она. - И сейчас мы определяем исполнителя работ. К концу следующей недели будет ясно, кто и каким образом будет выполнять эти работы.

Напомним, в декабре 2018 года Арбитражный суд Центрального округа признал торговый центр самовольным строением. Ранее, в апреле 2018-го, суд приостановил его работу. С тех пор торговый центр остается закрытым, а все незаконные объекты рядом с ним уже демонтированы.