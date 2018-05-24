В Симферополе суд приостановил постановление о сносе ТЦ "Куб"

Анонсированный на 28 мая снос торгового центра "Куб" на площади Куйбышева в Симферополе снова откладывается на неопределенное время. Это следует из решения Арбитражного суда Республики Крым, который частично удовлетворил исковое заявление собственника здания и приостановил действие постановления администрации Симферополя от 30 ноября 2017 года о сносе здания.

Владельцы ТЦ попросили суд признать незаконным постановление мэрии Симферополя о сносе здания на улице Тренева,1, а также запретить любые действия для сноса центра до вступления в законную силу окончательного судебного акта по этому делу. Суд удовлетворил лишь первую просьбу собственника. Это определение может быть обжаловано в 21-м арбитражном апелляционном суде через Арбитражный суд Республики Крым.

- Для обеспечения реальности и эффективности исполнения будущего судебного решения и учета интересов и прав каждой из сторон какие-либо действия в отношении указанного объекта капитального строительства предприниматься не будут, - прокомеентировали в администрации Симферороля решение суда. - Но демонтаж строений на площади Куйбышева, владельцы которых приняли решение о добровольном сносе, продолжатся.

Ранее администрация Симферополя обратилась к арендаторам ТЦ с просьбой вывести свое имущество и оборудование в связи с предстоящим принудительным демонтажом здания, намеченным на 28 мая. Перед этим облепившие "Куб" торговые павильоны уже были снесены их собственниками. А вот владелец ТЦ отказался от добровольного сноса и предложенного ему компромиссного варианта, предусматривающего предоставление альтернативного земельного участка в другом месте.

Стоит отметить, что суды с различными исковыми требованиями по отношению к владельцу "Куба" идут с 2015 года, и ранее большинство процессов выиграл именно собственник, а не администрация Симферополя. В октябре 2017 года Совет министров РК своим распоряжением признал "Куб" самовольной постройкой, находящейся в особой архитектурно-планировочной зоне.