Купить машину, которая находится у банка в залоге, - это сегодня одна из главных страшилок для автолюбителя. Если судить по судебной статистике, когда банки идут в суд с требованием отдать им машину или перевести кредит на честного покупателя, уже однажды заплатившего за авто, то приходится признать - это весьма распространенный вид обмана. Поэтому решение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного суда, пересмотревшего результаты аналогичного спора, может реально помочь тем, кто попал в подобную ситуацию.

Иск в районный суд Краснодара выглядел вполне дежурно - банк попросил взыскать со своего клиента долг по кредиту на покупку автомобиля в размере 1 миллиона 108 тысяч рублей. В иске было сказано, что клиент взял в банке 480 тысяч рублей на покупку "Лады Приоры" и долг не вернул. В результате через несколько лет банк потребовал с недобросовестного клиента назад деньги с процентами и машину, чтобы продать ее на торгах. К суду в качестве "третьего лица" был привлечен еще один гражданин - нынешний владелец "Приоры".

Решением Первомайского районного суда Краснодара иск банка был удовлетворен частично - с недобросовестного клиента в пользу банка взыскано 910 396 рублей. В остальном - в просьбе отнять машину у нового хозяина - отказано. Краснодарский краевой суд решение районных коллег отменил в той части, где говорилось про автомобиль. По новому решению машину забрали для продажи на торгах.

Теперь с жалобой на это решение обратился новый собственник "Приоры". По его мнению, решение краевого суда незаконно.

Вот как пересматривал этот спор Верховный суд. Некий гражданин взял в банке кредит на машину. В тот же день он подписал с банком договор о залоге на новую машину. То есть машина стала собственностью банка до момента окончательного погашения кредита. Но заемщик кредит не стал выплачивать и спустя три года машину продал.

Районный суд, когда выносил свое решение, сказал, что новый владелец - добросовестный приобретатель, а банк вообще-то сам виноват, так как "имел возможность предоставить сведения о залоге в реестр уведомлений о залоге, однако этого не сделал".

Краевой суд, когда отменял решение районного суда, заявил, что договор залога с банком был заключен 22 апреля 2014 года. А правила регистрации и учета залога стали работать с 1 июля 2014 года. Поэтому районный суд был неправ, когда отказался забирать у нового владельца машину.

Вот такой "Приоры" чуть не лишился наш герой.

Но Верховный суд РФ с таким выводом апелляции не согласился. Свои разъяснения он начал с Гражданского кодекса, где залогу посвящены две статьи - 346 и 352.

Там говорится, что залогодержатель обязан возместить убытки, если распорядился заложенным имуществом без согласия залогодержателя. Но там еще же сказано, что "залог прекращается, если заложенное имущество возмездно приобретено лицом, которое не знало и не должно было знать, что это имущество является предметом залога".

Пункт закона, в котором это говорится, вступил в силу с 1 июля 2014 года. К сделкам, которые были до этой даты, применяется прежнее законодательство.

В Гражданском кодексе есть 339-я статья. В нее введено правовое регулирование, "предусматривающее учет залога движимого имущества путем регистрации уведомлений о его залоге в реестре уведомлений единой информационной системы нотариата и определяющее порядок ведения такого реестра". Исходя из этой статьи, залогодержатель в отношении с "третьими лицами" вправе ссылаться на принадлежащее ему право залога "только с момента совершения записи об учете залога". Исключение из этого правила - если "третье лицо" должно было знать о существовании залога до этого момента. В нашем случае новый хозяин "Приоры" заявил, что не знал про залог автомобиля. Ведь при покупке ему продавец предоставил оригинал ПТС. А еще он перед покупкой проверил машину по реестру уведомлений о залоге движимого имущества, и там этой машины не оказалось.

Районный суд установил, что "Приора" стала собственностью нашего героя весной 2017 года. И в деле нет доказательств, что он "недобросовестный приобретатель заложенного имущества". Поэтому суд на основании статьи 352 ГК пришел к выводу о прекращении залога транспортного средства. Краевой суд, как подчеркнул Верховный, "ошибочно исходил из того, что договор залога был подписан в апреле 2014 года, то есть до 1 июля 2014 года. То есть на него не распространяются правила регистрации и учета залога, которые ввела 339-я статья Гражданского кодекса".

Вывод Верховного суда: "неприменение судебной коллегией по гражданским делам Краснодарского краевого суда норм права, подлежащих применению, повлекло за собой вынесение решения, не отвечающего требованиям статьи 195 Гражданского процессуального кодекса РФ". Итог - решение краевого суда отменено, решение районного - оставлено в силе.