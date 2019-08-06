Суд отпустил под домашний арест офицера ФСБ по делу о разбое

Московский гарнизонный военный суд отпустил из СИЗО под домашний арест одного из фигурантов дела сотрудников ФСБ о разбое. Речь идет о майоре управления "К" Александре Карелине.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на секретаря суда Валерию Гудзенко, Карелин будет находиться под домашним арестом до 11 ноября.

2 июля в ФСБ России сообщили о задержании группы сотрудников ФСБ, причастных к хищению денежных средств, принадлежащих частному предпринимателю. Было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 162 УК РФ - за разбой, совершенный организованной группой в особо крупном размере. По данным полиции, они напали на предпринимателя, похитив у него не менее 136 млн рублей.