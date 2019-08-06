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06.08.2019 16:24
Рубрика: Происшествия

Суд отпустил под домашний арест офицера ФСБ по делу о разбое

Московский гарнизонный военный суд отпустил из СИЗО под домашний арест одного из фигурантов дела сотрудников ФСБ о разбое. Речь идет о майоре управления "К" Александре Карелине.

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Как сообщает РИА Новости со ссылкой на секретаря суда Валерию Гудзенко, Карелин будет находиться под домашним арестом до 11 ноября.

2 июля в ФСБ России сообщили о задержании группы сотрудников ФСБ, причастных к хищению денежных средств, принадлежащих частному предпринимателю. Было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 162 УК РФ - за разбой, совершенный организованной группой в особо крупном размере. По данным полиции, они напали на предпринимателя, похитив у него не менее 136 млн рублей.

Происшествия Правосудие Следствие Судебная власть Военные суды Правительство ФСБ
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