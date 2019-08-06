Тайфун "Франциско" обрушился на юго-запад Японии

В Японии из-за тайфуна "Франциско" отменили более 150 авиарейсов, связывающих остров Кюсю с остальными регионами страны. Непогода повлияла и на железнодорожное сообщение. Расписание поездов скорректировано, сообщает ТАСС.

Ливни и сильный ветер обрушились на юго-запад Японии во вторник утром. Более 15 тысяч человек могут быть эвакуированы в связи с оползнями.

Восьмой по счету тайфун "Франциско" образовался 1 августа над акваторией Тихого океана. Сейчас атмосферный вихрь смещается на северо-запад. Вечером 6 августа он обрушится на Корейский полуостров, после чего повернет на северо-восток. По прогнозу синоптиков, 8 августа тропический циклон заденет Приморье. В крае ожидаются интенсивные дожди. Уже объявлено штормовое предупреждение.