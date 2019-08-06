Тем, кто мешает медикам работать, грозит тюрьма

Так, до последнего времени несознательных водителей, не пропускающих кареты скорой помощи, штрафовали, как правило, на 500 рублей. В отдельных случаях их могли лишить прав на срок от одного до трех месяцев. Теперь размер штрафа составит 3-5 тысяч рублей, а срок лишения права управления транспортными средствами от трех месяцев до одного года.

К тому же, отдельной статьей устанавливается административная ответственность за воспрепятствование в какой бы то ни было форме законной деятельности медработника. За такое правонарушение установлен штраф в размере 4-5 тысяч рублей.

А если в результате каких-либо действий, мешающих врачам, здоровью пациента причиняется значительный вред или происходит гибель пациента, наступает уже уголовная ответственность. За деяние, повлекшее в результате причинение тяжкого вреда здоровью, установлен штраф в размере до 80 тысяч рублей или в размере зарплаты, или иного дохода осужденного за период до шести месяцев.

Предусмотрено также ограничением свободы на срок до трех лет или принудительные работы на срок до двух лет. Еще возможен арест на срок до шести месяцев либо лишение свободы на срок до двух лет. Более суровые наказания (вплоть до лишения свободы на срок до четырех лет) установлены за то же деяние, если оно привело к смерти пациента.

Кроме этого, теперь угроза убийством или причинение тяжкого вреда здоровью медработников будет караться лишением свободы на срок до пяти лет.

Под нормы законов могут попасть даже близкие родственники пациента, если они будут сознательно препятствовать работе медиков, мешая им оказывать необходимую помощь больному.

"Бывают различные ситуации. Например, родители состоят в какой-нибудь секте или придерживаются довольно спорных убеждений и сознательно не дают лечить своих детей, - рассказывает "Российской газете" член Комитета Совета Федерации по социальной политике Татьяна Кусайко. - А вспомните многочисленные резонансные случаи, когда сознательно преграждается проезд "скорой" по дворам!"

В то же время автоэксперт Игорь Моржаретто отмечает, что сегодня сознательность и ответственность водителей резко повысилась. "В 99 процентах случаев водитель предпримет все, чтобы пропустить "скорую". Но что делать, если люди стоят в глухой пробке и у них просто нет возможности быстро предоставить дорогу спецтранспорту? Или что делать водителю, который вынужден грубо нарушить ПДД, чтобы пропустить карету скорой помощи? Его могут оштрафовать, лишить прав? Привлечь к уголовной ответственности, потому что он быстро не смог дать дорогу "скорой" и пациент погиб? Все эти моменты никак в законах не учтены. Да, с откровенными хамами нужно бороться, никто не спорит. Но как бы при ужесточении законодательства с целью спасти одни жизни не пострадали жизни законопослушных людей, которые ни в чем не виноваты", - обращает внимание эксперт.

Подробно об этих законах "Российская газета" писала 1 августа 2019 года.