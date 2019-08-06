Трамп постановил заморозить собственность властей Венесуэлы в США

Президент США Дональд Трамп подписал документ о блокировке активов властей Венесуэлы в американской юрисдикции. "Я пришел к выводу, что необходимо заблокировать собственность правительства Венесуэлы в свете продолжающейся узурпации власти нелегитимным режимом Николаса Мадуро", - заявил глава государства.

Речь идет о собственности правительства Венесуэлы в Соединенных Штатах, а также политических подразделений, ведомств и их структур, включая центробанк Венесуэлы и компанию PDVSA. Данное имущество "блокируется и не может быть передано, оплачено, экспортировано и изъято", информирует ТАСС.

В июле министерство финансов США расширило санкции по Венесуэле, добавив в свой список еще 10 физических и 13 юридических лиц. В черный список попали и три пасынка президента Венесуэлы Николаса Мадуро. США обвинили их в организации схемы незаконного обогащения за счет мошеннического использования системы распределения продовольствия в Венесуэле.