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06.08.2019 17:55
Рубрика: Власть

Воевал, имеешь право

Участников боев в Дагестане наделили статусом ветерана
Текст: Юрий Гаврилов
Изменения в Закон "О ветеранах" наделяют особым статусом участников вооруженного отпора террористам, вторгшимся в августе-сентябре 1999-го на территорию Дагестана. Теперь противостоявшие бандитам люди смогут официально претендовать на получение удостоверения ветерана боевых действий. Закон сегодня публикует "Российская газета".
Фото: Первый канал Фото: Первый канал
Фото: Первый канал

Речь, заметим, не о военнослужащих, а о жителях Цумадинского, Ботлихского и Новолакского районов республики, создавших два десятилетия назад для борьбы с террористами отряды самообороны. По некоторым данным, таких в Дагестане насчитывается более 12 тысяч. Свою землю они отстояли и, конечно же, вправе рассчитывать на особую поддержку государства.

Фото: Елена Мелихова
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Статус ветерана боевых действий эту поддержку им гарантирует. Закон предусматривает для данной категории граждан целый пакет мер социальной поддержки, в том числе льготы по пенсионному обеспечению, 50-процентную компенсацию расходов на оплату жилья, обеспечение нуждающихся ветеранов собственными "метрами" и т.д.

Важно, что изменения в законе в том числе касаются людей, которые получили в боях с террористами тяжелые ранения, контузии и увечья. При наличии соответствующих справок и других документальных подтверждений им могут присвоить статус инвалида боевых действий. Для этой категории граждан в России предусмотрены свои выплаты и преференции.

По некоторым  данным, в отряды самообороны  входили более 12 тысяч жителей Дагестана

Надо сказать, что их участники боев добивались годами. Дело сдвинулось с мертвой точки после обращения дагестанцев к президенту Путину во время "Прямой линии" 20 июня 2019-го. Выслушав просьбу жителей села Ботлих, глава государства распорядился незамедлительно заняться этим вопросом. Был разработан соответствующий законопроект, который оперативно рассмотрели в Госдуме. Первоначально депутаты обсуждали предоставление ополченцам только нематериальных льгот. Но во втором чтении документ дополнили и финансовой поддержкой воевавших с бандитами дагестанцев. С 1 января будущего года те из них, кого установленным порядком признают ветеранами и инвалидами боевых действий, будут наделены всеми предусмотренными в действующем законодательстве правами и льготами.

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