Участников боев в Дагестане наделили статусом ветерана

Речь, заметим, не о военнослужащих, а о жителях Цумадинского, Ботлихского и Новолакского районов республики, создавших два десятилетия назад для борьбы с террористами отряды самообороны. По некоторым данным, таких в Дагестане насчитывается более 12 тысяч. Свою землю они отстояли и, конечно же, вправе рассчитывать на особую поддержку государства.

Статус ветерана боевых действий эту поддержку им гарантирует. Закон предусматривает для данной категории граждан целый пакет мер социальной поддержки, в том числе льготы по пенсионному обеспечению, 50-процентную компенсацию расходов на оплату жилья, обеспечение нуждающихся ветеранов собственными "метрами" и т.д.

Важно, что изменения в законе в том числе касаются людей, которые получили в боях с террористами тяжелые ранения, контузии и увечья. При наличии соответствующих справок и других документальных подтверждений им могут присвоить статус инвалида боевых действий. Для этой категории граждан в России предусмотрены свои выплаты и преференции.

По некоторым данным, в отряды самообороны входили более 12 тысяч жителей Дагестана

Надо сказать, что их участники боев добивались годами. Дело сдвинулось с мертвой точки после обращения дагестанцев к президенту Путину во время "Прямой линии" 20 июня 2019-го. Выслушав просьбу жителей села Ботлих, глава государства распорядился незамедлительно заняться этим вопросом. Был разработан соответствующий законопроект, который оперативно рассмотрели в Госдуме. Первоначально депутаты обсуждали предоставление ополченцам только нематериальных льгот. Но во втором чтении документ дополнили и финансовой поддержкой воевавших с бандитами дагестанцев. С 1 января будущего года те из них, кого установленным порядком признают ветеранами и инвалидами боевых действий, будут наделены всеми предусмотренными в действующем законодательстве правами и льготами.