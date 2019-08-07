Федеральный закон от 2 августа 2019 г. N 320-ФЗ "О внесении изменений в статьи 3 и 4 Федерального закона "О ветеранах""

Принят Государственной Думой 23 июля 2019 года

Одобрен Советом Федерации 26 июля 2019 года

Статья 1

Внести в Федеральный закон от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах" (в редакции Федерального закона от 2 января 2000 года N 40-ФЗ) (Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, N 3, ст. 168; 2000, N 2, ст. 161; 2002, N 30, ст. 3033; N 48, ст. 4743; 2004, N 25, ст. 2480; N 27, ст. 2711; N 35, ст. 3607; 2008, N 30, ст. 3609; 2014, N 52, ст. 7537; 2016, N 27, ст. 4189; 2018, N 31, ст. 4853) следующие изменения:

1) пункт 1 статьи 3 дополнить подпунктом 21 следующего содержания:

"21) лица, принимавшие в соответствии с решениями органов исполнительной власти Республики Дагестан участие в боевых действиях в составе отрядов самообороны Республики Дагестан в период с августа по сентябрь 1999 года в ходе контртеррористических операций на территории Республики Дагестан;";

2) статью 4 дополнить подпунктом 7 следующего содержания:

"7) лица, принимавшие в соответствии с решениями органов исполнительной власти Республики Дагестан участие в боевых действиях в составе отрядов самообороны Республики Дагестан в период с августа по сентябрь 1999 года в ходе контртеррористических операций на территории Республики Дагестан, получившие в этой связи в установленном законодательством Российской Федерации порядке удостоверение ветерана боевых действий, являющиеся инвалидами и подтвердившие в установленном законодательством Российской Федерации порядке, что инвалидность возникла вследствие ранения, контузии или увечья, полученных ими в составе отрядов самообороны Республики Дагестан в указанный период.".

Статья 2

Выдача удостоверения ветерана боевых действий единого образца, установленного Правительством Российской Федерации, лицам, принимавшим в соответствии с решениями органов исполнительной власти Республики Дагестан участие в боевых действиях в составе отрядов самообороны Республики Дагестан в период с августа по сентябрь 1999 года в ходе контртеррористических операций на территории Республики Дагестан, осуществляется на основании решения высшего исполнительного органа государственной власти Республики Дагестан.

Статья 3

Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2020 года.

Президент Российской Федерации В. Путин