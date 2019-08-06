Уничтожение легковушки двумя грузовиками показали на видео

Что будет, если в стоящую на обочине легковушку врежется мчащийся на высокой скорости грузовик? А если при этом легковушке некуда будет откатиться, смягчая удар? Скорее всего, машине и всем сидящим внутри очень не поздоровится.

Выяснить, каково это - оказаться меж двумя грузовиками - взялись поляки из компании Dekra Roadsafety, устроившие краш-тест для Skoda Octavia. Сюжет предложили самый простой: легковушка стоит в паре метров позади одного грузовика, а второй врезается в нее сзади. Для весомости в кузовы машин уложили бетонные блоки весом около двух тонн.

Как и следовало ожидать, Skoda сложилась гармошкой и забилась под кузов впереди стоящего грузовика. Будь внутри скомканной легковушки пассажиры - никто бы не выжил ни на задних, ни на передних сидениях. И это при том, что грузовик ехал с очень скромной для трассы скоростью - всего 43 км/ч.

Что было бы со Skoda, если бы грузовик мчался с максимально допустимой для междугородных трасс скоростью, не хочется и думать.