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06.08.2019 12:00
Рубрика: Видео

Видео: президент Туркменистана устроил дрифт на внедорожнике у "Врат ада"

Текст: Вадим Давыденко

Одно из самых узнаваемых и овеянных мистикой мест в Туркменистане - местечко Дарваза в Дашогузском велаяте в центре страны, более известное, как "Врата ада". В 1971 году после провала грунта здесь образовалось газовый кратер диаметром 60 метров и глубиной около 20 метров, который во избежание отравлений людей и скота решено было поджечь.

Фото: Пресс-служба Nissan.
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Кратер горит уже почти полвека, пугая местных жителей и привлекая любителей острых ощущений со всего мира. Кто же откажется сделать селфи в двух шагах от "Врат ада" или записать видео в инфернально чадящем мареве?

Не стал исключением и президент среднеазиатской республики Гурбангулы Бердымухамедов, известный свой любовью к спорту и активному образу жизни. Туркменский лидер устроил вокруг пылающего кратера заезд на внедорожнике и не удержался от искушения - лихо задрифтил у самых "врат", скрипя покрышками и вздымая облака пыли. Возможно, этот трюк станет новым челленджем, модным трендом среди любителей автоспорта в республике...

Уничтожение легковушки двумя грузовиками показали на видео
Lada похвасталась продажами Granta и Vesta на падающем рынке
#видео #авто