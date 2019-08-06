Видео: президент Туркменистана устроил дрифт на внедорожнике у "Врат ада"

Одно из самых узнаваемых и овеянных мистикой мест в Туркменистане - местечко Дарваза в Дашогузском велаяте в центре страны, более известное, как "Врата ада". В 1971 году после провала грунта здесь образовалось газовый кратер диаметром 60 метров и глубиной около 20 метров, который во избежание отравлений людей и скота решено было поджечь.

Кратер горит уже почти полвека, пугая местных жителей и привлекая любителей острых ощущений со всего мира. Кто же откажется сделать селфи в двух шагах от "Врат ада" или записать видео в инфернально чадящем мареве?

Не стал исключением и президент среднеазиатской республики Гурбангулы Бердымухамедов, известный свой любовью к спорту и активному образу жизни. Туркменский лидер устроил вокруг пылающего кратера заезд на внедорожнике и не удержался от искушения - лихо задрифтил у самых "врат", скрипя покрышками и вздымая облака пыли. Возможно, этот трюк станет новым челленджем, модным трендом среди любителей автоспорта в республике...