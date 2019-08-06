Видео: уличный гонщик разбил 11 машин на 80 млн рублей

Bentley, Porsche, McLaren и еще восемь элитных автомобилей общей стоимостью в миллион фунтов стерлингов (почти 80 миллионов рублей) разбил минувшей ночью уличный гонщик в Лондоне, после того как не справился с управлением во время погони за другой машиной. Об этом сообщает местное издание Daily Mail.

"Я подумала, что произошел какой-то взрыв, словно вертолет садился. Водитель вылез из машины, из его головы текла кровь. Он начал говорить, что его преследовали, но сейчас, просмотрев записи камер видеонаблюдения, мы знаем, что это была ложь", - рассказала журналистам одна из жительниц улицы Мур стрит, где произошла авария. На деле все действительно было иначе: горе-гонщик на Audi Q7 с огромной скоростью сам преследовал другую машину, Porsche.

Кстати, Мур стрит славится в городе тем, что стандартный ценник на дома здесь порой достигает четырех с половиной миллионов фунтов стерлингов (почти 358 миллионов рублей). За одну ночь некоторые из жителей улицы лишились сразу нескольких машин. Так, одна из женщин, которая стала невольной свидетельницей происшествия, рассказала, что три из разбитых автомобилей принадлежали ей.

Виновник происшествия сейчас проходит обследование врачей. Пока полиция не производила никаких арестов, расследование продолжается.