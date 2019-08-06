Xiaomi, осторожнее. На рынок выходит дешевый смартфон с камерой на 64 Мп

Бренд Realme, принадлежащий производителю мобильных устройств Oppo, готовится представить бюджетный смартфон с топовой камерой, имеющей разрешение 64 мегапикселя.

Анонс новинки, как ожидается, пройдет 8 августа - для индийского рынка, а глобальная презентация намечена на 15 августа, сообщает GizmoChina.

О смартфоне пока известно лишь то, что он будет оснащен 64-мегапикскельной камерой, базирующейся на сенсоре Samsung GW1.

Компании Xiaomi, выпускающей недорогие смартфоны под брендом Redmi (возможно, в Realme назвали свои смартфоны так именно для созвучности с Redmi), стоит напрячься. Дело в том, что Redmi, по слухам, также собирается представить 64-мегапиксельный смартфон. Его презентация, как ожидается, пройдет уже 7 августа.